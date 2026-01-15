René Guarín, ex M-19 y “veedor digital” de Petro, llega a la DNI

En los pasillos del poder en Colombia hay nombres que resuenan por su estridencia política y otros que están en la sombra. René Guarín pertenece al segundo grupo, aunque su historia personal cargue con el peso de las décadas más turbulentas del país. Hoy, Guarín no solo es el hombre que cuida las espaldas digitales del presidente Gustavo Petro, sino que se alista para asumir las riendas de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), convirtiéndose en el cuarto exmilitante del M-19 en ocupar ese despacho durante la era Petro. Guarín recibe la DNI en condición de encargado, pero sin dejar su puesto de trabajo en la Casa de Nariño como jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, según pudo conocer EL COLOMBIANO. Su nuevo rol lo asume en un momento de tensión en el país, con la tarea de dar continuidad a los procesos de inteligencia y, especialmente, a los cuestionados acercamientos de paz con bandas criminales en zonas urbanas, especialmente en Barranquilla. Su experiencia previa como subdirector de la UIAF (2022-2023) le otorga una ventaja estratégica en el seguimiento de flujos financieros ilícitos, una pieza clave para cualquier proceso de paz moderno.

Con su nombramiento, el presidente Petro consolida una tendencia de rodearse de lealtades históricas en áreas sensibles de seguridad nacional. Guarín es íntimo del jefe de Estado desde hace décadas. En la Alcaldía de Bogotá, por ejemplo, tenía a su cargo labores de ciberseguridad. Quienes lo conocieron en esa época lo recuerdan como una persona que mantenía bajo control todos los sistemas de seguridad digital en el Palacio del Liévano. Según fuentes, iba entidad por entidad revisando computadores y alertando sobre posibles filatraciones

Poder de la DNI

La DNI ha dejado de ser un búnker reservado para los funcionarios de carrera para convertirse en un tablero donde el presidente Petro ha movido sus piezas de mayor lealtad: sus antiguos compañeros de militancia. Con Guarín ya son cuatro ex M-19 que han ocupado el cargo de dirección en esa central de inteligencia estatal: Manuel Alberto Cassanova, el prófugo Carlos Ramón González, Jorge Lemus y René Guarín. Ahora, con su llegada ese organismo de inteligencia da un giro de 180 grados hacia la especialización, pues se rompe el molde de sus antecesores filósofos y abogados: es el perfil más técnico del grupo. Como ingeniero de sistemas experto información Guarín no llega a aprender sobre la marcha. En contexto: MinCultura aclara “confusión”: El sombrero de Pizarro entrará en proceso de la declaratoria de bien de interés cultural Su ruta hacia la dirección del DNI fue una escalera de alta tecnología: primero, como subdirector de la UIAF, entidad encargada de identificar y alertar posibles casos de lavado de activos, donde rastreó flujos financieros; y luego como jefe de tecnologías en la Presidencia, protegiendo la Casa de Nariño de ataques cibernéticos, cargo que todavía conserva. La historia de Guarín con el M-19 es de larga data, pero su transición fue temprana. Se desmovilizó el 9 de marzo de 1990 en Santo Domingo, Cauca, como guerrillero urbano. Un detalle revelador de su trayectoria profesional es su vínculo con Jorge Lemus, el director saliente de la DNI.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Lemus confirmó que ambos compartieron la militancia en el M-19 no en el fragor del conflicto, sino años después. Sus caminos se cruzaron en la antigua Dirección Nacional de Reinserción del Ministerio del Interior, donde trabajaron en la reincorporación de otros excombatientes que, como ellos, buscaban una segunda oportunidad en la vida civil. Sin embargo, es imposible entender a René Guarín sin mencionar la herida que marcó su activismo: el Holocausto del Palacio de Justicia en 1985. Guarín es hermano de Cristina del Pilar Guarín Cortés, la cajera de la cafetería que desapareció durante la retoma militar. Durante décadas fue el rostro y la voz de los familiares de los desaparecidos. Ha sido un crítico feroz de la impunidad estatal y un buscador incansable de los restos de su hermana, entregados en 2016 después de 31 años.

Pegasus, una de sus primeras tareas