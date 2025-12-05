x

Fiscalía citó a Ricardo Roa a interrogatorio por millonaria compra de apartamento en Bogotá

El interrogatorio del próximo miércoles buscará aclarar si la operación obedeció a una transacción privada o si pudo haber incidido en futuros contratos dentro de la compañía.

  Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa citado por la Fiscalía. Foto: Colprensa
    Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa citado por la Fiscalía. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 13 horas
bookmark

La Fiscalía General citó a interrogatorio al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para que entregue explicaciones sobre la compra de un penthouse en Bogotá que habría adquirido a través de una empresa ligada al empresario del sector de hidrocarburos Serafino Iácono. La diligencia, quedó programada para el próximo miércoles en horas de la mañana.

La investigación de la Fiscalía se centra en determinar si la operación inmobiliaria fue una transacción privada sin irregularidades o si, por el contrario, pudo estar vinculada a compromisos o beneficios relacionados con futuros contratos de la petrolera estatal. El punto clave que indagan los investigadores es si la compra del inmueble, realizada antes de que Roa asumiera la presidencia de Ecopetrol, tuvo algún nexo con decisiones o procesos contractuales dentro de la compañía.

Entérese: SEC podría investigar a Ecopetrol por posible conflicto de interés en compra de apartamento de Ricardo Roa

La compra del penthouse y el vínculo con Serafino Iacono

El origen del caso se remonta a diciembre de 2022, cuando Roa compró el apartamento 901, ubicado en Bogotá. Menos de cuatro meses después, en abril de 2023, Roa fue designado presidente de Ecopetrol. El nexo entre Roa e Iacono volvió a aparecer en marzo de 2024, cuando una empresa ligada a este último recibió derechos de exploración sobre el bloque Sinú 9, considerado un activo estratégico para el sector energético colombiano.

El apartamento, avaluado en 4.000 millones de pesos, le habría costado a Ricardo Roa 1.800 millones de pesos. FOTO cortesía
El apartamento, avaluado en 4.000 millones de pesos, le habría costado a Ricardo Roa 1.800 millones de pesos. FOTO cortesía

En este caso, se encontró que Roa pagó $1.800 millones por el apartamento cuando el avalúo supera los 4.000 millones de pesos, y se lo compró a la empresa Princeton International Holdings LTD, cuya filial en Colombia aparece a nombre de Serafino Iacono, un empresario venezolano recordado por su paso en altos cargos en Pacific Rubiales y Gran Colombia Gold. Por estos mismos hechos, la Procuraduría ya abrió una indagación preliminar.

En este caso, según el organismo de control, las actuaciones de Roa Barragán al frente de Ecopetrol podrían haber favorecido, directa o indirectamente, a empresas con las que Lacono ha tenido relaciones comerciales, lo que configuraría un posible conflicto de intereses.

Amplíe la noticia: Procuraduría abrió investigación a Ricardo Roa por presunto conflicto de intereses en la compra de un apartamento

Lacano está además vinculado a un ambicioso proyecto en el que Ecopetrol ha mostrado interés e incluso ya tenía un acuerdo de confidencialidad para evaluar un trato gasífero en el municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Córdoba.

Serafino Iacono. Foto: cortesía
Serafino Iacono. Foto: cortesía

Para ser más específicos, cuando el nombre de Roa era el más opcionado entre el sonajero para dirigir la petrolera de mayoría estatal, la empresa NG Energy International Corporation, en la que figura Iacono como CEO, firmó con Hocol, filial de Ecopetrol, ese acuerdo para explorar negocios de gas en el proyecto Sinú 9. Esto sucedió el 20 de abril de 2023, a cuatro días de la posesión de Roa como presidente de la petrolera, y generó entonces mayor inquietud, teniendo en cuenta la posición del presidente Petro de no explorar más combustible de este tipo en Colombia.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Ricardo Roa está siendo interrogado?
Para aclarar si la compra de un penthouse en Bogotá, adquirido a una empresa ligada a Serafino Iacono, tuvo alguna relación con decisiones o procesos contractuales en Ecopetrol antes o después de su llegada a la presidencia.
¿Qué irregularidad detectó la Fiscalía?
El inmueble habría sido adquirido por debajo de su avalúo comercial y existe conexión empresarial entre el vendedor y compañías que luego recibieron derechos de exploración en el bloque Sinú 9.
¿Qué investiga la Procuraduría?
Si Roa favoreció directa o indirectamente a empresas relacionadas con Iacono en su rol como presidente de Ecopetrol, lo cual configuraría un posible conflicto de intereses.
