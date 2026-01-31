Petro amenaza con nuevos recortes por $16 billones; culpa a exministro Ocampo y a la Corte del déficit fiscal

El presidente, Gustavo Petro, anunció un nuevo recorte presupuestal por $16 billones, con lo que el ajuste total de su gobierno ascenderá a $44 billones.
Esto se da en medio del debate por la emergencia fiscal y los señalamientos del exministro de Hacienda José Antonio Ocampo sobre el manejo del gasto público.
“Un economista debe decir la verdad. Recortes hemos hecho dos veces: uno por $12 billones y otro por $16 billones. Vendrá otro por $16”, afirmó el mandatario.
Petro respondió así a Ocampo, quien en entrevistas radiales aseguró que el actual déficit no se explica por el hundimiento de la emergencia económica, sino por la negativa del Gobierno a hacer recortes más profundos.