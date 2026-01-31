Petro amenaza con nuevos recortes por $16 billones; culpa a exministro Ocampo y a la Corte del déficit fiscal

El presidente, Gustavo Petro, anunció un nuevo recorte presupuestal por $16 billones, con lo que el ajuste total de su gobierno ascenderá a $44 billones. Esto se da en medio del debate por la emergencia fiscal y los señalamientos del exministro de Hacienda José Antonio Ocampo sobre el manejo del gasto público. “Un economista debe decir la verdad. Recortes hemos hecho dos veces: uno por $12 billones y otro por $16 billones. Vendrá otro por $16”, afirmó el mandatario. Lea aquí: MinHacienda anuncia nuevas reformas tributarias tras freno a emergencia económica: “todo lo que podamos hacer, lo hacemos” Petro respondió así a Ocampo, quien en entrevistas radiales aseguró que el actual déficit no se explica por el hundimiento de la emergencia económica, sino por la negativa del Gobierno a hacer recortes más profundos.

El jefe de Estado atribuyó el desbalance fiscal a decisiones adoptadas en administraciones anteriores y a fallos judiciales. Señaló, por ejemplo, el costo del subsidio a la gasolina creado en el gobierno de Iván Duque, que cifró en $70 billones, así como pagos por endeudamiento de corto plazo con el FMI por $16 billones y obligaciones del sector energético por otros $6 billones. También cuestionó medidas como el adelanto de impuestos aplicado en 2023, que —según dijo— desfinanció el presupuesto de 2024, y decisiones de la Corte Constitucional como permitir la deducibilidad de regalías a empresas de carbón y petróleo. Lea más: Tras suspensión de la emergencia económica en Corte, Petro amenaza con que “vendrá” una “crisis mayor”

¿Por qué la Corte constitucional suspendió la emergencia económica?

La suspensión provisional del decreto de emergencia económica no respondió a criterios fiscales sino jurídicos. La Corte Constitucional retomó su jurisprudencia —en especial el Auto 272 de 2023— y habilitó de manera excepcional la posibilidad de frenar temporalmente normas con fuerza de ley para evitar efectos irreversibles mientras se realiza el control automático de constitucionalidad. Lea más: Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró freno a la emergencia económica Desde 1994 el tribunal había sostenido que no podía suspender decretos de estados de excepción. Sin embargo, la Sala Plena consideró que, en circunstancias extraordinarias, ese precedente podía ajustarse. Según el magistrado ponente Carlos Camargo, la medida “no representa una nueva competencia”, sino una herramienta cautelar para preservar la supremacía de la Constitución mientras se toma una decisión de fondo. La suspensión tiene carácter temporal y no implica un fallo definitivo sobre la legalidad del decreto.

¿Qué dijo el exministro José Antonio Ocampo?

En entrevista con Caracol Radio, el exministro José Antonio Ocampo contradijo la tesis del presidente y aseguró que la crisis fiscal ya existía antes de la decisión judicial. “La crisis fiscal ya la tenemos. Lo que debía hacer el Gobierno es recortes de gastos”, afirmó. Ocampo también sostuvo que medidas tributarias estructurales deben tramitarse por ley en el Congreso y no por decreto de emergencia, y señaló que la ausencia de nuevos ingresos obliga a ajustar el gasto. Además, descartó que la suspensión de la emergencia comprometa el pago de la deuda externa y advirtió que Colombia históricamente ha cumplido sus obligaciones financieras.

¿Qué sigue?

A pesar del ajuste, Petro sostuvo que los recortes no afectarán el gasto social, la inversión en programas sociales ni los recursos de seguridad y defensa. Entre las alternativas planteadas mencionó aumentar aranceles a algunos sectores industriales, buscar deuda más barata y priorizar el pago de créditos costosos. El mandatario advirtió que el alza de tasas de interés y el peso de la deuda podrían frenar la inversión y el empleo, y defendió la necesidad de cambios políticos y legislativos para revertir la desaceleración económica.

