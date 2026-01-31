¡Atención! Así serán las nuevas tarifas de taxi desde este lunes 2 de febrero en Medellín

Por medio de un comunicado, la Alcaldía de Medellín, bajo la dirección de la Secretaría de Movilidad, anunció que a partir del próximo lunes 2 de febrero implementará el nuevo esquema tarifario para el servicio público de taxi en la ciudad.
La medida, anunciada recientemente por la entidad pública, aplica de forma diferenciada para las modalidades de transporte básico, eléctrico y de lujo en toda la ciudad, ajustando valores que no se modificaban desde el año anterior.