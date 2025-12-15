Roy Barreras le habría ayudado a Quintero a conseguir el aval indígena de AICO, ¿qué hay detrás?

Daniel Quintero jugó una nueva carta para seguir buscando la Presidencia en 2026, a pesar de estar inhabilitado, por ahora, tras retirarse de la consulta del Pacto Histórico. Según fuentes, el cuestionado exalcalde de Medellín buscó “desesperado” a varios partidos hasta que llegó al de las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), movimiento cercano al Pacto Histórico. Una de las personas que ayudó al aterrizaje de Quintero en ese partido fue su competidor en la izquierda, el exsenador y exembajador Roy Barreras. La Silla Vacía reveló que Barreras le dio el aval a Juan David Duque, una de las manos derechas del quinterismo, en su lista al Senado. Otras fuentes le dijeron a EL COLOMBIANO que la estrategia es clara: el exembajador en Reino Unido quiere poner a Quintero a su favor frente a un escenario en el que el exalcalde no pueda participar y terminen compitiendo Cepeda y Roy, lo que parece un escenario probable en una consulta en marzo, el famoso “frente amplio”.

Quintero estaría inhabilitado

Es importante recordar que el retiro de Quintero de la consulta del Pacto Histórico fue tardía, es decir, una semana antes de la fecha definida para que la ciudadanía participara en aquella jornada electoral. La cara y nombre del exalcalde de Medellín quedaron impresos en los miles de tarjetones, y recibió cientos de votos. En aquel momento, expertos calificaron el movimiento de Quintero como “un tiro en el pie”. Mientras tanto, el político alegó persecución e injusticia frente a la sanción que lo inhabilitó. Sin embargo, aquella medida no fue caprichosa. La inhabilidad para participar en la contienda por la Presidencia se basó en el artículo 7 de la Ley 1475, el cual dice que “quienes hubieren participado como precandidatos quedará inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas”. En ese momento, EL COLOMBIANO habló con el exregistrador delegado para lo electoral, Alfonso Portela, quien explicó: “la única manera de participar en marzo es no haber sido nunca candidato ni haber consolidado la candidatura, pero la candidatura se consolidó y es norma es clara”. A pesar de este nuevo camino con el aval de AICO, Quintero aún necesita el visto bueno de la Registraduría para poder medirse a una consulta en marzo o ir directamente a las presidenciales de mayo. Allí es cuando reaparece el pulso legal que ha tenido el exalcalde en varios intentos sin éxito. ¿Qué dirá la Registraduría esta vez? El otro visto bueno es el de la Casa de Nariño. Este diario reveló hace varias semanas que “en el corazón del presidente Petro está Cepeda, pero en el cerebro Roy y Quintero”, según fuentes del entorno del ministro del Interior, Armando Benedetti.

¿Por qué estaría inhabilitado?