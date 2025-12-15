Roy Barreras le habría ayudado a Quintero a conseguir el aval indígena de AICO, ¿qué hay detrás?

Daniel Quintero jugó una nueva carta para seguir buscando la Presidencia en 2026, a pesar de estar inhabilitado, por ahora, tras retirarse de la consulta del Pacto Histórico. Según fuentes, el cuestionado exalcalde de Medellín buscó “desesperado” a varios partidos hasta que llegó al de las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), movimiento cercano al Pacto Histórico.
Una de las personas que ayudó al aterrizaje de Quintero en ese partido fue su competidor en la izquierda, el exsenador y exembajador Roy Barreras. La Silla Vacía reveló que Barreras le dio el aval a Juan David Duque, una de las manos derechas del quinterismo, en su lista al Senado.
Otras fuentes le dijeron a EL COLOMBIANO que la estrategia es clara: el exembajador en Reino Unido quiere poner a Quintero a su favor frente a un escenario en el que el exalcalde no pueda participar y terminen compitiendo Cepeda y Roy, lo que parece un escenario probable en una consulta en marzo, el famoso “frente amplio”.