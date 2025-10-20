Lo que hay detrás de la salida de tres directores de la Policía Nacional durante el Gobierno Petro

El presidente Gustavo Petro anunció la salida del general Carlos Fernando Triana de la dirección de la Policía Nacional, tras solo ocho meses en el cargo. Con su salida, ya son tres los directores que dejan la institución en tres años del gobierno actual.
“La Policía de Colombia va a cambiar, he pedido el cambio del director, ha hecho un gran trabajo, pero hay unas fallas que creo que tenemos que sobremontar profundamente; el tema de Amalfi lo he analizado, los muchachos que murieron de la Policía, lo he analizado, daré un informe en otra oportunidad”, manifestó Petro en su alocución televisada el pasado viernes.
Le puede interesar: Trump señaló a Petro de ser un líder narco y ordenó frenar ayuda
La decisión llega por cuestionamientos tras la tragedia de Amalfi (Antioquia) del pasado 21 de agosto, cuando murieron 13 policías en un ataque atribuido al ELN, y por las cifras de homicidios en el país.
Según los registros del Instituto de Medicina Legal, en abril de este año, el número anual de asesinatos superó los 14.500 casos, una cifra que marca la tendencia más alta de los últimos años.
Aunque el presidente Petro aseguró que la tasa de homicidios “ha bajado”, según cifras de la Policía, los datos de Medicina Legal muestran una curva ascendente desde finales de 2023.