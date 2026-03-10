Adres alerta demoras en pagos a residentes médicos en febrero: ¿qué está pasando?

La Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) informó que algunos residentes médicos no recibieron oportunamente el pago correspondiente a febrero debido a demoras o errores en los reportes enviados por varias universidades al Ministerio de Salud. La entidad explicó que los recursos destinados a estos desembolsos se encuentran disponibles, pero el proceso depende de la calidad de la información que le remiten las instituciones.
En ese contexto, la Adres divulgó un listado de universidades que presentan novedades en los registros reportados de residentes. Estas inconsistencias fueron clasificadas bajo la categoría “cantidad PDT por subsanar”, lo que indica que deben corregirse datos dentro del sistema para que los pagos puedan tramitarse.