En respuesta a informe de Defensoría, MinSalud omitió competencia en manejo de 8 EPS

Las entidades promotoras de salud (EPS) volvieron a ser blanco de los ataques y justificaciones del ministerio del ramo para explicar las dificultades que tiene el sistema. Como respuesta al informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados” de la Defensoría del Pueblo, esa cartera las culpó de la oportunidad en la atención, del acceso a los medicamentos y de la sostenibilidad de los hospitales en los territorios.
Con las acostumbradas consignas, un comunicado del Ministerio de Salud expresó que “durante años, la salud en Colombia fue tratada como un negocio y no como un derecho fundamental” y que “la Ley 100 de 1993 permitió que los recursos públicos quedaran en manos de intereses privados que hoy adeudan más de $32,9 billones a hospitales y clínicas”.
“El Estado está al día con sus pagos; son las EPS las que siguen jugando con la salud de la gente”, agregó en la comunicación que divulgó esta semana.
Sin embargo, varios de los puntos que señaló como hechos y acciones que ha implementado para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos tienen bemoles y grises que ponen en entredicho el peso de estos argumentos.