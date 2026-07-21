Keralty responde a Petro por llamarlos “genocidas”: “el Gobierno mintió y calumnió”

El último discurso del presidente Gustavo Petro ante el Congreso de la República —además de dejar un manto de desinformación sobre el estado en que deja el país y sus logros— tuvo una de sus primeras réplicas. Se trata de la empresa multinacional Keralty, la compañía propietaria de la EPS Sanitas.
En un comunicado, su presidente, Joseba Grajales, respondió a las acusaciones que el mandatario ha hecho en su contra en los últimos días.
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Aseguró que calificarlos de “genocidas”, como ha hecho el mandatario, es profundamente injusto “con miles de profesionales de la salud que han dedicado su vida a cuidar a los colombianos”.