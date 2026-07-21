Keralty responde a Petro por llamarlos “genocidas”: “el Gobierno mintió y calumnió”

El último discurso del presidente Gustavo Petro ante el Congreso de la República —además de dejar un manto de desinformación sobre el estado en que deja el país y sus logros— tuvo una de sus primeras réplicas. Se trata de la empresa multinacional Keralty, la compañía propietaria de la EPS Sanitas. En un comunicado, su presidente, Joseba Grajales, respondió a las acusaciones que el mandatario ha hecho en su contra en los últimos días. Le puede interesar: 8 mentiras y logros inflados de Petro sobre el sistema de salud durante su gobierno. Aseguró que calificarlos de “genocidas”, como ha hecho el mandatario, es profundamente injusto “con miles de profesionales de la salud que han dedicado su vida a cuidar a los colombianos”.

Con base en decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que han fallado en varias ocasiones a su favor, Keralty manifestó que “durante cuatro años hemos enfrentado un gobierno que eligió el odio, el resentimiento y la división como método de acción política. Un gobierno que mintió y calumnió, que utilizó falsedades para justificar intervenciones arbitrarias, que persiguió a quienes defendíamos el modelo de salud vigente y que, en no pocas ocasiones, cruzó líneas legales e institucionales que luego la justicia le obligó a rectificar”.

Según la empresa, el gobierno de Petro quiso destruir un sistema de salud que había sido reconocido en el mundo por su acceso y cobertura para millones de personas. “En su afán de imponer una reforma ideológica, improvisada y carente de soporte técnico, se impulsaron decisiones que deterioraron la prestación de servicios, incrementaron la incertidumbre y el déficit financiero del sistema y pusieron en riesgo la continuidad de la atención”, agregó.

Por haberse opuesto a esas decisiones, según Keralty, se convirtió en un obstáculo para el mandatario y de ahí los ataques en su contra. Conozca: ¿Le preocupa la demencia en la vejez? Estos hábitos podrían prevenirla hasta en 45 %

“Resistimos presiones, campañas de desprestigio, intervenciones administrativas y ataques verbales directos desde la más alta autoridad del país”, señaló Reconoció que otras empresas del sector sí se rindieron e incluso terminaron colaborando con decisiones que sabían que eran injustas, pero eso no lo hizo Keralty.

“Lejos de sentirnos abatidos por las últimas palabras del presidente saliente, las entendemos como lo que son: el grito final de un proyecto que no logró derrotar la institucionalidad, ni quebrar la columna vertebral de quienes defendimos, con serenidad y coraje, un sistema de salud que ha protegido a millones de colombianos”, concluyeron. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Vale recordar que el Gobierno Petro, por medio de la Superintendencia de Salud, intervino Sanitas en abril de 2024. Sin embargo, después de una batalla judicial que los abogados del grupo empresarial iniciaron por esa decisión, la Corte Constitucional la declaró ilegal en junio de 2025. Por lo cual, tuvieron que devolverla a sus dueños originales.

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