¿Cómo se evitará en Colombia que se pierdan vacunas contra la covid?

Este viernes comenzó a funcionar el portal Mi Vacuna (https://mivacuna.sispro.gov.co/MiVacuna/), donde los colombianos podrán informarse, consultar y postularse en lo referente a la vacunación contra el covid-19.

“Se trata de una herramienta desde el cual los habitantes del territorio nacional cuentan con tres componentes: Me Informo, Me consulto y Me Postulo”, indicó Weimar Pazos Enciso, jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación - TIC.

En un video compartido en las redes...