Gobierno anuncia que gasolina ya no bajará $300, sino $500, a partir de febrero

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que en los próximos días el Gobierno Nacional emitirá el decreto mediante el cual se reduce el valor del precio de la gasolina en $500 para el mes de febrero.
Podría interesarle: Banco de la República da un fuerte giro y sube 100 puntos básicos la tasa de interés, llevándola a 10,25%
“Continuaremos haciendo reducciones mayores al valor de la gasolina, entre otros motivos, porque queremos establecer una medida contrainflacionaria con la reducción del valor de la gasolina y las brechas que se habían abierto entre los precios internacionales y el precio interno nos permiten tomar estas decisiones”, agregó el ministro.
Según Ávila, esta decisión incidirá positivamente los niveles de consumo y de ingreso de las capas medias y los sectores de menores ingresos.