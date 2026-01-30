x

Gobierno anuncia que gasolina ya no bajará $300, sino $500, a partir de febrero

Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el Gobierno busca establecer una medida contrainflacionaria con la reducción del valor de la gasolina.

  • El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el precio de la gasolina en Colombia bajará $500 en febrero de 2026. FOTO EL COLOMBIANO
Diego Andrés Vargas Riaño
Economía

hace 2 horas
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que en los próximos días el Gobierno Nacional emitirá el decreto mediante el cual se reduce el valor del precio de la gasolina en $500 para el mes de febrero.

“Continuaremos haciendo reducciones mayores al valor de la gasolina, entre otros motivos, porque queremos establecer una medida contrainflacionaria con la reducción del valor de la gasolina y las brechas que se habían abierto entre los precios internacionales y el precio interno nos permiten tomar estas decisiones”, agregó el ministro.

Según Ávila, esta decisión incidirá positivamente los niveles de consumo y de ingreso de las capas medias y los sectores de menores ingresos.

¿Por qué el Gobierno bajará la gasolina $500?

La decisión fue evaluada teniendo en cuenta las proyecciones del fondo que estabiliza los precios de los combustibles en Colombia (FEPC), en el sentido de que la reducción del precio de los combustibles y la tasa de cambio (pesos por dólar) es ahora más favorable.

El Gobierno estima que las decisiones que vienen en la reducción del precio de la gasolina no afectarán al FEPC, cuyo saldo quedará “en ceros al terminar el año”, de acuerdo con el MinHacienda.

“No estamos generando ningún esfuerzo fiscal adicional, sino por el contrario estamos compensándole a la sociedad una realidad que se está presentando y es una reducción internacional en los precios de la gasolina.

¿Qué pasará con el diésel en Colombia?

Cabe recordar que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1428 de 2025, que introduce un mecanismo diferencial de precios para el combustible diésel (ACPM) en Colombia. Se trata de un desmonte que se hará de manera gradual y comenzará en las principales ciudades. Ese desmonte solo está dirigido exclusivamente a vehículos de uso particular, oficial y diplomático, que comenzarán a pagar “un precio más cercano al valor internacional del combustible”.

Según la norma, el objetivo es eliminar subsidios que el Estado considera ineficientes, en un contexto de presión sobre las finanzas públicas y de necesidad de priorizar el gasto social y la inversión en infraestructura, justificó el Ministerio de Energía.

Tenga en cuenta que la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce) precisó a este medio de comunicación que los precios todavía no han subido en las estaciones de servicio del país, ya que el Ministerio de Energía debe primero precisar los montos en que subirá el combustible de manera gradual.

No obstante, el gremio indicó que con la implementación del decreto, el aumento sería superior a los $3.000 por galón en un lapso de seis meses para igualar el precio internacional.

Críticas del Gobierno al Banco de la República

En su intervención, el ministro cuestionó también la decisión de cuatro codirectores de la junta directiva del Banco de la República, en el sentido de subir 100 puntos básicos la tasa de interés.

“Creemos que, al contrario, de controlar la inflación, puede tener más efectos inflacionarios la decisión que se está tomando”, continuó.

