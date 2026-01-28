Fiebre amarilla: Minsalud priorizó grupos de personas para el refuerzo de la vacuna

El Ministerio de Salud expidió la Circular Externa No. 001 de 2026, con la que establece orientaciones de vacunación contra la fiebre amarilla. Allí, se indica la aplicación de una dosis de refuerzo solo para personas que vivan en zonas de riesgo o que planeen viajar a ellas, en el caso de que hayan pasado más de diez años desde su última inoculación. Le puede interesar: Lo que se sabe del virus Nipah, la letal enfermedad que atemoriza a la población en India: no hay peligro de pandemia. En ese sentido, recomendaron la aplicación de una dosis de refuerzo en las personas que residan o viajen a los municipios de Cunday, Villarrica, Icononzo, Purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco, en el departamento del Tolima, siguiendo los lineamientos establecidos por esa entidad.

Así mismo, recordaron que en Colombia existen más de 3.000 puntos de vacunación, donde la dosis se aplica de manera gratuita, segura y sin barreras, sin importar la afiliación al sistema de salud, la nacionalidad o el estatus migratorio.

Los grupos priorizados para el refuerzo de la vacuna

Además de la inmunización de personas que vivan o viajes en zonas con brotes, el Minsalud recomendó el refuerzo para mujeres que recibieron la vacuna durante el embarazo, ciertos casos de personas con VIH y personas vacunadas con dosis fraccionadas. Para el caso de las embarazadas y que sean residentes o que se desplacen a los municipios con alerta, la dosis se les aplicará seis meses después de dar a luz. En el caso de los pacientes con VIH, se incluyó a quienes recibieron un trasplante de células madre hematopoyéticas después de recibir una dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla y que presenten la inmunocompetencia suficiente para vacunarse de manera segura.

Por otro lado, también se incluyó a los trabajadores de laboratorios que manipulan virus salvajes de esa enfermedad y que tengan más de 10 años de vacunación. Y finalmente, se priorizó también a personas vacunadas con dosis fraccionada de la vacuna en otros países que sean residentes o que se desplacen a los municipios mencionados. Le recomendamos leer: Antioquia refuerza la vacunación contra la fiebre amarilla en tres subregiones de alto riesgo: se han aplicado más de 4 mil dosis

¿Qué pasó con el brote de 2024 y 2025?

El MinSalud aseguró que el brote de fiebre amarilla registrado en el país fue contenido, pues desde julio de 2025 se evidenció una disminución progresiva de los casos y, durante agosto, se presentaron varias semanas consecutivas sin nuevos reportes.

Desde que se declaró la emergencia sanitaria se han confirmado 79 casos de fiebre amarilla, de los cuales 36 personas fallecieron, lo que demuestra, a juicio del ministerio, que se trata de una enfermedad grave y potencialmente mortal cuando las personas no están vacunadas. La cartera expresó que los casos presentados durante 2026 se han registrado, en su mayoría, en personas no vacunadas que viajaron desde otros departamentos como Cundinamarca, Norte de Santander, Boyacá y Bogotá hacia zonas donde el virus circula activamente. Muchas de estas infecciones ocurrieron durante temporadas de fiestas y dÍas festivos, lo que confirma que el principal riesgo actual está en viajar a zonas endémicas sin estar vacunado. Finalmente, habló de un porcentaje de vacunación del 95 % de personas residentes en municipios de muy alto riesgo, así como un avance del 50 % en zonas de alto riesgo y del 31 % en zonas de bajo riesgo.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién debe aplicarse la dosis de refuerzo contra la fiebre amarilla? Personas que vivan o viajen a zonas de riesgo si han pasado más de diez años desde la última vacunación, incluyendo grupos especiales como embarazadas, pacientes con VIH, trabajadores de laboratorio y vacunados con dosis fraccionada. ¿Dónde puedo vacunarme gratuitamente en Colombia? Existen más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país, sin importar afiliación al sistema de salud, nacionalidad o estatus migratorio. ¿Qué municipios del Tolima están en alerta por fiebre amarilla? Cunday, Villarrica, Icononzo, Purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco.