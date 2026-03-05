x

Supersalud pasó de 57 contratistas en 2022 a 467 en enero de 2026; esto han gastado

Los contratos por prestación de servicios se incrementaron en un 719 % en lo que va corrido del Gobierno de Gustavo Petro.

    La Superintendencia de Salud es la entidad encargada de hacer vigilancia y control a las EPS. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

En medio de la crisis financiera que vive el sistema de salud, cuyo presupuesto ha crecido por debajo de la demanda de servicios que hay en el país, se siguen conociendo decisiones presupuestales que han tomado las entidades del sector. Esta vez los reflectores están sobre la superintendencia del ramo.

Le puede interesar: A Petro le dio por abrir un correo para recibir denuncias por “sobornos” en las EPS.

Una denuncia del representante a la Cámara y candidato al Senado Andrés Forero (Centro Democrático) reveló que los contratos por prestación de servicio en esa entidad se han incrementado en los últimos cuatro años.

Según la información publicada por el congresista, los contratos por orden de prestación de servicios subieron en un 719 % entre 2022 y 2026, es decir, en lo que va del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Esto quiere decir que en 2022 llegaron 57 contratistas, a quienes se les pagó $4.473 millones; en 2023 llegaron 135, quienes devengaron sueldos de $3.917 millones; en 2024 llegaron 138, que ganaron $7.031 millones; en 2025 se contrataron 311 y en sus sueldos se fueron $12.876 millones.

El incremento más pronunciado se vio en lo que va de 2026, pues se firmaron 467 contratos bajo esa modalidad, que tuvo un pago de $46.703 millones.

Lo preocupante de esta denuncia es la cantidad de contratistas que llegaron a la Superintendencia de Salud en enero de 2026: es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Y, así mismo, la diferencia que hay en comparación con los años anteriores.

Entre el 1 y 30 de enero de 2022 esa entidad firmó 46 contratos por prestación de servicios, que sumaron $4.158 millones; en los mismos días de 2023 se firmaron tres, que juntaron $217 millones; en el mismo rango de fechas de 2024 se celebraron 20, que requirieron un pago de $120 millones, y en los mismos días de 2025 hubo 15 contratistas, que reunieron pagos por $1.355 millones.

Sin embargo, entre el 1 y el 30 de enero de 2026 llegaron 467 contratistas a la Supersalud, cuyos salarios acumularon $46.703 millones.

Esto quiere decir que, comparando 2022 y 2026 (años con Ley de Garantías por elecciones), la cantidad de contratos por prestación de servicios se incrementó en un 915 %, mientras que el dinero público que se usó para pagarlos subió en un 1.022 %.

“Lo de Bernardo Camacho (superintendente) y la Supersalud es obsceno. Su prioridad no es la salud, sino contratar ejércitos electorales. Y en medio del derroche mueren pacientes”, aseguró el congresista Andrés Forero.

Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

