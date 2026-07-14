Atención: ELN secuestró a 39 personas que viajaban en buses por carretera de Chocó

El grupo terrorista ELN secuestró en las últimas horas a 39 personas en el departamento del Chocó, incluyendo a una bebé de dos años de edad, según un reporte de la Séptima División del Ejército.

La institución castrense informó en la mañana de este martes que los hechos ocurrieron en el tramo de la carretera que comunica a los municipios de Quibdó y Carmen de Atrato, en un sector conocido como Toldas.

De acuerdo con las pesquisas preliminares, las víctimas (dos conductores, dos auxiliares y 35 pasajeros) se movilizaban en dos buses de servicio público, los cuales fueron interceptados por los delincuentes.

Los guerrilleros amenazaron a sus ocupantes y obligaron a los choferes a atravesar los buses en la vía, bloqueándola.

Cuando una patrulla militar se aproximó a evaluar la situación, el ELN ejecutó una emboscada instalando artefactos explosivos en el camino, que explotaron al paso de los uniformados.