Más de 22 artistas y grupos musicales se presentarán gratis este fin de semana en Medellín

El Medellín Urbana Fest, el evento musical que celebra las expresiones artísticas y culturales urbanas de la capital antioqueña, ya tiene fecha para su tercera edición.

El 17 y 18 de julio de 2026 se llevará a cabo el festival que reúne a artistas y aficionados a la música de la ciudad. Al igual que en 2025, este año nuevamente se realizará en la Comuna 13, exactamente en la Cancha Independencia #1, ubicada en el sector de San Javier.

Entérese: Así es la nueva agrupación neurodiversa de la Red de Escuelas de Música

Más de 22 cantantes y agrupaciones musicales de rap, breaking, danza urbana, dancehall, freestyle, música electrónica, guaracha y otros géneros harán parte del evento organizado por la Alcaldía de Medellín.

“Las culturas urbanas son una expresión del talento, la creatividad y el liderazgo de nuestros jóvenes. Por eso, seguimos fortaleciendo escenarios donde estos procesos puedan crecer, encontrarse y proyectarse”, aseguró el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.