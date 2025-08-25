Senado elegirá nuevo magistrado de la Corte Constitucional y se definirá el reacomodo de fuerzas

La composición de la Corte Constitucional está próxima a experimentar un reacomodo clave con la elección, este 3 de septiembre, del reemplazo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas. La decisión del Senado será clave para el último año del Gobierno que en la actualidad tiene una ligera ventaja en votaciones claves.
Actualmente, en el grupo más favorable al Ejecutivo se ubican magistrados como Héctor Carvajal, exdefensor de Gustavo Petro; Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia; y Juan Carlos González, identificado con una línea liberal. Con ellos, la administración Petro cuenta con un leve respaldo dentro de la corporación.