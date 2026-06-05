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Shakira desmiente apoyo a Iván Cepeda y rechaza uso de su imagen en campaña presidencial

Shakira rechazó una imagen que la vinculaba con la campaña presidencial de Iván Cepeda y afirmó que no respalda a ninguno de los candidatos.

  • Shakira pide no usar su imagen en política tras montaje compartido en redes. Foto: redes sociales @shakira
    Shakira pide no usar su imagen en política tras montaje compartido en redes. Foto: redes sociales @shakira
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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La cantante barranquillera Shakira desmintió una imagen que circuló en redes sociales y que la mostraba junto al candidato presidencial Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.

En un mensaje enviado a varios medios de comunicación, la artista aseguró que no respalda a ningún aspirante en la actual contienda electoral. “Las imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas”, señaló la barranquillera. También precisó que no respalda “a ningún candidato, ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña”.

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La artista agregó que su posición frente al proceso electoral es de respeto por la decisión de los ciudadanos. “Mi compromiso es con Colombia, con su democracia y con el derecho de cada colombiano a elegir libremente. Mi deseo es que estas elecciones transcurran con transparencia y en un ambiente de paz para todos los colombianos”, expresó.

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La imagen que motivó el pronunciamiento no fue difundida por la campaña oficial de Iván Cepeda. Esta comenzó a circular desde cuentas de seguidores del candidato en redes sociales. Entre ellas figuraba una cuenta que se identificaba como parte del denominado Wolfpack del Pacto Histórico”, un grupo de simpatizantes que hace referencia a las “Lobas”, nombre con el que se conocen seguidores de Shakira. Tras la aclaración de la cantante, la publicación fue eliminada.

Shakira no ha intervenido en política electoral en Colombia ni ha expresado respaldo público a candidatos presidenciales. A lo largo de su trayectoria, la cantante ha evitado tomar partido en contiendas políticas, manteniendo una posición distante de las campañas.

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Sus pronunciamientos públicos han estado enfocados principalmente en temas sociales, especialmente relacionados con la educación y proyectos comunitarios a través de su fundación Pies Descalzos. Su participación en el debate público se ha limitado a llamados generales sobre democracia, inversión social y derechos ciudadanos, sin involucrarse directamente en la política electoral.

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Preguntas y respuestas

¿Shakira apoya a Iván Cepeda en las elecciones?
No. La cantante aseguró públicamente que no respalda a ningún candidato presidencial y que la imagen difundida en redes sociales es falsa.
¿La campaña de Iván Cepeda publicó la fotografía?
Según la información conocida, la imagen fue compartida por simpatizantes en redes sociales y no por canales oficiales de campaña.
¿Qué dijo Shakira sobre el proceso electoral?
La artista manifestó su respeto por la democracia y afirmó que cada colombiano debe elegir libremente a sus representantes.
¿Shakira ha participado antes en campañas políticas?
No. Sus intervenciones públicas se han concentrado principalmente en proyectos educativos y sociales, especialmente a través de su fundación.
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