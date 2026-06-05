Shakira desmiente apoyo a Iván Cepeda y rechaza uso de su imagen en campaña presidencial

La cantante barranquillera Shakira desmintió una imagen que circuló en redes sociales y que la mostraba junto al candidato presidencial Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.
En un mensaje enviado a varios medios de comunicación, la artista aseguró que no respalda a ningún aspirante en la actual contienda electoral. “Las imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas”, señaló la barranquillera. También precisó que no respalda “a ningún candidato, ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña”.
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