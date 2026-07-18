Varios temblores sacudieron diferentes regiones del país en la madrugada de este sábado 18 de julio, ¿los sintió?

La tierra no descansó en las primeras horas de este sábado 18 de julio. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó una seguidilla de cuatro movimientos telúricos que, de manera consecutiva, despertaron a varias regiones del país durante la madrugada.
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Aunque los eventos se caracterizaron por su baja magnitud (entre 2.6 y 3.9), la frecuencia de los reportes encendió las alertas tempranas en el territorio nacional.