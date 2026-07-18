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Varios temblores sacudieron diferentes regiones del país en la madrugada de este sábado 18 de julio, ¿los sintió?

Habitantes de distintas zonas del país reportaron haber sentido cuatro vibraciones durante la madrugada de este sábado, en diferentes departamentos del país; una de ellas fue en Antioquia, según el SGC.

  • Sin reportes de heridos ni afectaciones a la infraestructura, el Servicio Geológico Colombiano cerró el balance de los cuatro sismos ocurridos esta madrugada del 18 de julio. FOTO: Tomada de redes sociales @sgcol
    Sin reportes de heridos ni afectaciones a la infraestructura, el Servicio Geológico Colombiano cerró el balance de los cuatro sismos ocurridos esta madrugada del 18 de julio. FOTO: Tomada de redes sociales @sgcol
El Colombiano
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hace 3 horas
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La tierra no descansó en las primeras horas de este sábado 18 de julio. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó una seguidilla de cuatro movimientos telúricos que, de manera consecutiva, despertaron a varias regiones del país durante la madrugada.

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Aunque los eventos se caracterizaron por su baja magnitud (entre 2.6 y 3.9), la frecuencia de los reportes encendió las alertas tempranas en el territorio nacional.

El primer evento sísmico de la madrugada se registró a la 1:05 a. m. El epicentro se localizó en Dabeiba, Antioquia, alcanzando una magnitud de 2.6 y una profundidad superficial, catalogada como menor a 30 kilómetros.

Poco más de una hora después, a las 2:33 a. m., el epicentro habitual de Los Santos, Santander, registró el segundo temblor. Esta vez la magnitud ascendió a 3.1, con una profundidad estimada de 156 kilómetros.

Casi de inmediato, a las 2:54 a. m., un tercer movimiento telúrico de magnitud 3.2 y profundidad de 161 kilómetros sacudió a Buga, en el Valle del Cauca.

El sismo más fuerte del grupo ocurrió en el mar. El SGC localizó el cuarto epicentro en el océano Pacífico, a 113 kilómetros de Mosquera, Nariño. El evento tuvo una magnitud de 3.9 y una profundidad superficial.

A través de redes sociales, habitantes de municipios cercanos a los epicentros reportaron haber sentido suavemente las vibraciones, mientras que otros señalaron que fueron alertados por las notificaciones automáticas en sus teléfonos celulares.

Debido a las bajas magnitudes registradas, las autoridades confirmaron que no se presentaron personas heridas ni daños materiales en ninguna de las zonas afectadas.

¿Qué hacer ante un temblor? Reporte y consulte fuentes oficiales

Ante la ocurrencia de estos fenómenos naturales, las autoridades reiteran el llamado a la calma y a evitar la propagación de noticias falsas o cadenas de desinformación en redes sociales.

La recomendación primordial es consultar siempre los canales institucionales del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Además, si usted sintió los temblores de este 18 de julio o cualquier otro movimiento reciente, puede ayudar a los científicos a mapear el impacto real diligenciando el formulario oficial de #SismoSentido en la dirección web sismosentido.sgc.gov.co o accediendo directamente a través de este enlace corto: https://bit.ly/3R583gm.

Para aquellos lectores que deseen profundizar en el conocimiento de la geología nacional, comprender el comportamiento de las placas tectónicas y saber cómo protegerse adecuadamente, los expertos recomiendan consultar el documento pedagógico titulado Orígenes, efectos y ciencia de los sismos, disponible en las plataformas del SGC.

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Bloque de preguntas frecuentes

¿Cuáles fueron los epicentros de los temblores registrados este sábado 18 de julio en Colombia?
Los cuatro sismos reportados por el Servicio Geológico Colombiano tuvieron sus epicentros en Dabeiba (Antioquia), Los Santos (Santander), Buga (Valle del Cauca) y en el océano Pacífico, a 113 kilómetros de Mosquera (Nariño).
¿Cuál fue el sismo más fuerte de la madrugada y qué magnitud tuvo?
El sismo de mayor magnitud fue el cuarto de la jornada, el cual alcanzó los 3.9 grados. Este movimiento ocurrió en el océano Pacífico, con epicentro a 113 kilómetros de Mosquera, Nariño.
¿A qué horas exactas ocurrieron los cuatro sismos en Colombia?
La secuencia de sismos se registró de la siguiente manera durante la madrugada: el primero a la 1:05 a. m. en Dabeiba; el segundo a las 2:33 a. m. en Los Santos; el tercero a las 2:54 a. m. en Buga; y el cuarto ocurrió más tarde en el océano Pacífico, aunque la noticia no precisa el minuto exacto de este último evento.
¿Hubo daños materiales o heridos por los temblores en Antioquia, Santander o Valle?
No se registró ningún daño material ni personas heridas en ninguna de las regiones afectadas. Las autoridades confirmaron que el saldo fue blanco debido a que todos los sismos fueron de baja magnitud (entre 2.6 y 3.9).
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