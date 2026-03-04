x

Cifra récord: Cerca de 700 mil testigos blindarán las elecciones del 8 de marzo

Según el presidente del CNE, Christian Quiroz, la cifra que se estima para estos comicios se multiplicó casi un 50%.

  • Esta cifra representa un aumento del 47,96 % frente a los comicios de 2022, cuando se registraron 394.235 postulaciones de testigos electorales. Foto: Colprensa.
El Colombiano
hace 4 horas
A cuatro días de las elecciones legislativas y las consultas del próximo 8 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó una cifra histórica de testigos electorales, auditores de sistemas y observadores con cerca de 700.000 ciudadanos ya registrados para vigilar la jornada.

La información la presentó el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, quien en entrevista con Blu Radio, indicó que ya hay cerca de 700.000 testigos acreditados para acompañar la jornada del próximo domingo.

“La primera vez que el Consejo Nacional Electoral lanza esa plataforma, porque entendimos que los testigos electorales son el actor fundamental en las elecciones. “Personas de carne y hueso vigilando las elecciones”, aseguró Quiroz al medio anteriormente mencionado.

En un comunicado que compartió el CNE, esta cifra representa un aumento del 47,96 % frente a los comicios de 2022, cuando se registraron 394.235 postulaciones de testigos electorales.

Además, se estableció que en el exterior, ya fueron acreditados 12.233 testigos que comenzaron labores en mesas de votación instaladas en 67 países, con el objetivo de garantizar el derecho al sufragio de los colombianos en el exterior.

10.007 expertos fueron postulados por agrupaciones políticas

La autoridad electoral destacó que, aunque el crecimiento de testigos es significativo, el mayor incremento se presenta en la categoría de auditores de sistemas. En total, 10.007 expertos fueron postulados por las agrupaciones políticas para ejercer vigilancia técnica sobre el procesamiento de datos y los centros de cómputo durante los comicios.

La cifra contrasta con la de 2022, cuando solo se postularon 186 auditores, lo que representa un aumento superior al 5.600 %.

Al balance se suman 8.447 observadores electorales nacionales y 444 internacionales que acompañan el desarrollo de la jornada democrática. Asimismo, se reportó la postulación de 11.731 testigos electorales para las comisiones escrutadoras.

El CNE reiteró el llamado a las organizaciones políticas para que continúen postulando sus actores electorales antes del jueves 5 de marzo a las 11:59 p. m., plazo límite establecido por la entidad.

El llamado a la “calma” del CNE

Justamente, en esta semana previa a elecciones, los llamados de tranquilidad antes de los comicios han aumentado. Sobre todo, en medio de la incertidumbre que han dejado los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, quien en reiteradas ocasiones ha dejado entrever que es posible que exista un supuesto “fraude” en estos comicios.

“El llamado es a la calma, a bajar ese discurso, esa polarización que nos hace mucho daño”, aseguró en entrevista con Blu Radio.

El presidente Quiroz, señaló que el país podría conocer los primeros reportes oficiales entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde del domingo. “Espero que hacia las 5:30 o 6:00 de la tarde tengamos los primeros resultados, de manera muy ágil”, afirmó.

Lea también: CNE aprueba fusión del Pacto Histórico con la Colombia Humana, ¿qué implica para elecciones?

Utilidad para la vida