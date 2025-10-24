¿Trabajadores tienen derecho a medio día libre por votar en las consultas de este domingo 26 de octubre?

Con la proximidad de las consultas internas e interpartidistas convocadas para el domingo 26 de octubre, numerosos ciudadanos en Colombia se preguntan si tendrán derecho al tradicional medio día libre en sus trabajos por participar en este proceso electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil respondió de manera precisa ante la inquietud.
De acuerdo con la entidad, las consultas de este 26 de octubre no se consideran elecciones ordinarias, como lo son las presidenciales o legislativas.
Se trata de ejercicios internos de los partidos y movimientos políticos, por lo que no se expedirá certificado electoral a quienes acudan a las urnas.
El Pacto Histórico tendrá para el domingo 26 de octubre sus consultas para escoger su candidato a la Presidencia de la República, como también para integrar las listas que presentarán para el Senado y la Cámara.