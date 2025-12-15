Fiscalía envía a prisión a dos hermanos por mover dineros del Tren de Aragua con criptomonedas, ¿cómo lo hacían?

Dos hermanos fueron capturados y enviados a prisión este 15 de diciembre de 2025 tras ser imputados por concierto para delinquir agravado y lavado de activos, luego de que la Fiscalía estableciera que, durante al menos dos años, habrían ocultado y movilizado dineros ilícitos del grupo criminal Tren de Aragua mediante criptomonedas, billeteras digitales y operaciones financieras irregulares, con apoyo de la Policía Nacional y la DEA. La investigación identificó a Félix Eduardo y Félix Alfredo Herrera Durán como presuntos responsables de captar, transformar, mover y ocultar recursos provenientes de homicidios selectivos, extorsiones y tráfico local de estupefacientes. Lea también: En Antioquia, solo van a juicio el 3% de los implicados en casos de trata de personas Según la Fiscalía, estas actividades se desarrollaron principalmente en Bogotá, Medellín y Cúcuta, utilizando plataformas digitales y esquemas de fragmentación de dinero para aparentar legalidad.

El esquema financiero con criptomonedas y casas de cambio

De acuerdo con el expediente, los hermanos habrían usado criptoactivos y billeteras virtuales para darle tránsito a grandes sumas de dinero, además de dos casas de cambio que no contaban con permisos ni autorización de la Superintendencia Financiera. Estas operaciones incluían movimientos fraccionados y transacciones internacionales que se presentaban como supuestas remesas. La Fiscalía señaló que Félix Eduardo Herrera Durán habría movilizado más de 11.270 millones de pesos a través de un banco colombiano, dos billeteras digitales y una plataforma de criptomonedas, en un total de 1.938 actividades comerciales y financieras. Por su parte, Félix Alfredo Herrera Durán estaría implicado en la administración de cerca de 4.500 millones de pesos, que fueron invertidos en criptoactivos o transferidos de forma fragmentada. Durante los procedimientos de captura en Bogotá, las autoridades incautaron seis computadores, cuatro discos duros, tres tarjetas SIM, dos memorias microSD, una tableta, una memoria USB y 1.240.000 pesos en efectivo. Además, un juez ordenó el bloqueo de diez productos bancarios asociados a los investigados, que contenían cerca de 70 millones de pesos.