Turista murió tras accidente en moto acuática en Santa Marta

Lo que debía ser un viaje de descanso y unión familiar terminó convertido en una tragedia que hoy enluta a una familia oriunda de Boyacá. Un hombre de 43 años falleció en las playas de Santa Marta luego de sufrir un accidente mientras utilizaba una moto acuática alquilada, frente a la mirada impotente de sus hijas y otros familiares. La víctima fue identificada como Freddy Alexander Morales Silva, natural del municipio de Chitaraque y residente en Bucaramanga. El hecho se registró el pasado sábado 10 de enero en el sector de Bello Horizonte, una de las zonas más concurridas del litoral samario durante los puentes festivos y la temporada alta de vacaciones. Morales había llegado a la capital del Magdalena junto a sus hijas, su hermana, su cuñado y varios sobrinos con el propósito de disfrutar del puente de Reyes. De acuerdo con la información conocida, el hombre decidió alquilar una moto acuática para cumplir el deseo de sus hijas, quienes querían vivir por primera vez la experiencia de este tipo de actividad recreativa en el mar.

Testigos señalaron que, antes de iniciar el recorrido, Morales y las menores se colocaron chalecos salvavidas. Sin embargo, el hombre no sabía nadar, una condición que resultó determinante en el desenlace del accidente. Minutos después de internarse en el mar, la moto acuática se volcó por razones que aún son materia de investigación. Tras caer al agua, el pánico se apoderó de Morales, quien comenzó a tragar agua y no logró mantenerse a flote. Sus hijas, en medio de la desesperación, pidieron auxilio. Un conductor de otra moto acuática que se encontraba cerca logró percatarse de la emergencia y acudió rápidamente para rescatarlos y trasladarlos hasta la orilla. Una vez en tierra, socorristas del sector iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero los esfuerzos no dieron resultado, ya que el hombre no presentaba signos vitales al momento de la atención.

La Policía Metropolitana de Santa Marta confirmó que la causa de la muerte fue inmersión y señaló que se adelantan investigaciones para establecer en qué condiciones estaba operando el servicio de alquiler de la moto acuática y si se cumplieron los protocolos de seguridad exigidos. Este fallecimiento se suma a otros casos recientes ocurridos en la región. En octubre de 2025, una turista de 43 años murió mientras recibía clases de buceo en la zona de Laguja, cerca de Taganga. La mujer, que había viajado a Santa Marta con el anhelo de conocer el mar, perdió la vida durante una práctica subacuática. Las autoridades investigan si contaba con el equipo adecuado y el acompañamiento necesario.

Recomendaciones a los turistas

Recomendaciones a los turistas

Ante estos hechos, las autoridades reiteraron el llamado a los visitantes para extremar las medidas de prevención en las playas. Recomiendan no ingresar al mar bajo los efectos del alcohol, utilizar únicamente servicios turísticos autorizados, portar correctamente los elementos de seguridad y respetar las señales y advertencias en zonas no habilitadas.