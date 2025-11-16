¿Verónica Alcocer se fue a buscar escampadero de lujo a Suecia?

La primera dama Verónica Alcocer habría encontrado en Estocolmo un refugio de lujo para resguardarse de las turbulencias políticas que están marcando el ocaso del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Con sorpresa y suspicacia, uno de los tabloides más importantes de ese país publicó este domingo un reportaje narrando que la esposa del primer mandatario estaría viviendo en un apartamento en el centro de la capital sueca y se estaría codeando con gran parte del jet-set de esa ciudad.
Para la prensa, el arribo de Alcocer no solo resultó llamativo por al parecer dar cuenta de una vida de lujos, sino por coincidir con la cada vez más fracturada relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos, que alcanzó su punto más bajo con la inclusión del Presidente, su esposa, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti en la Lista Clinton.