x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Verónica Alcocer se fue a buscar escampadero de lujo a Suecia?

Un tabloide sueco reportó que la primera dama se habría mudado a un apartamento en el centro de Estocolmo desde octubre pasado.

  • La primera dama, Verónica Alcocer, y el presidente Gustavo Petro, durante una visita oficial a Suecia en junio de 2024. A su lado, el Rey Carlos XVI Gustavo y la Reina Consorte Silvia de Suecia. FOTO: Cortesía Presidencia de la República
    La primera dama, Verónica Alcocer, y el presidente Gustavo Petro, durante una visita oficial a Suecia en junio de 2024. A su lado, el Rey Carlos XVI Gustavo y la Reina Consorte Silvia de Suecia. FOTO: Cortesía Presidencia de la República
El Colombiano
El Colombiano
16 de noviembre de 2025
bookmark

La primera dama Verónica Alcocer habría encontrado en Estocolmo un refugio de lujo para resguardarse de las turbulencias políticas que están marcando el ocaso del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Con sorpresa y suspicacia, uno de los tabloides más importantes de ese país publicó este domingo un reportaje narrando que la esposa del primer mandatario estaría viviendo en un apartamento en el centro de la capital sueca y se estaría codeando con gran parte del jet-set de esa ciudad.

Le puede interesar: Colombia firmó acuerdo de adquisición de aviones Gripen para la Fuerza Aérea: la flota costará $16,5 billones

Para la prensa, el arribo de Alcocer no solo resultó llamativo por al parecer dar cuenta de una vida de lujos, sino por coincidir con la cada vez más fracturada relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos, que alcanzó su punto más bajo con la inclusión del Presidente, su esposa, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti en la Lista Clinton.

De acuerdo con el diario Expressen, Alcocer arribó a Suecia precisamente poco después de ser incluida en esa lista negra administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), alojándose los primeros días en el Hotel Strand y luego en un apartamento en el centro de la ciudad.

Según sostuvo ese medio de comunicación, en dicha cuidad la primera dama asistiría frecuentemente a fiestas privadas, come en restaurantes del barrio Stureplan, uno de los más exclusivos de la cuidad, y visita sitios como el club Noppe, frecuentado por celebridades y miembros de la familia real.

Lea también: Denuncian a Verónica Alcocer por pagos que superarían los mil millones de pesos en asesorías e imagen personal

También según sostuvo Expressen, Alcocer ahora se movería en un círculo social integrado por personas como un fundador de una marca de champán y otros millonarios.

“Entre las personas que forman parte del círculo sueco de Verónica Alcocer, según información facilitada a Expressen, se encuentran Kristofer Ruscon, fundador y propietario de la marca sueca de champán Hatt et Söner, su pareja Sofia Strand, fundadora de la empresa de maquillaje Pixi; el magnate de la relojería y multimillonario Olof Larsson, propietario de Nymans Ur, con una tienda en Biblioteksgatan en Estocolmo, y su esposa Danielle Larsson”, reportó el medio.

En su tiempo en Estocolmo, Alcocer también se habría vuelto amiga de la DJ Gunn Lundemo, quien a su vez la estaría introduciendo con otras celebridades de ese país.

Los medios de ese país señalaron ver con suspicacia también la presencia de Alcocer allí, teniendo en cuenta que precisamente el pasado 14 de noviembre fue que Colombia también cerró la compra de 17 aviones Gripen a la empresa Saab, que se estima costarán más de $16,5 billones.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida