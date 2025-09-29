Petro y su visa en la cuerda floja: los momentos previos por los que ya estaba a punto de perderla

Es una obviedad la tensa relación diplomática que están viviendo Colombia y Estados Unidos, lo que ha venido escalando con el paso de los meses; pero la última acción del presidente Gustavo Petro fue la gota que derramó el vaso. El jefe de Estado viajó a un país ajeno para decirles a las fuerzas militares que desobedecieran a Donald Trump. Eso se llama rebelión.
Con un megáfono y en las calles de Nueva York, Petro incitó a los soldados a incumplir las órdenes de su comandante supremo. No obstante, en Estados Unidos el delito de rebelión está tipificado en el Código Penal Federal (18 U.S. Code § 2383). Esta norma sanciona a quienes inciten, promuevan, apoyen o participen en una insurrección contra la autoridad de ese país o sus leyes. La pena contempla multa y/o prisión de hasta 10 años, además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro.
Por tal motivo, era de esperar una respuesta contundente por parte de Trump, quien a través del Departamento de Estado, pidió revocar la visa de su par colombiano debido a sus “acciones imprudentes e incendiarias” durante una manifestación pro-Palestina a las afueras de la Asamblea de la ONU.