DNI pide aclarar si suspensión de su directivo Wílmar Mejía sigue vigente por el caso “Calarcá”

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) solicitó este domingo claridad jurídica frente a la situación de Wílmar Mejía, uno de sus directivos y delegado del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia (U. de A.).

La cuestión es que Mejía fue suspendido provisionalmente por la Procuraduría General de la Nación en el marco de una investigación disciplinaria relacionada con presuntos favorecimientos a alias Calarcá, señalado jefe de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con el comunicado oficial, el 27 de noviembre de 2025 la Sala de Instrucción Disciplinaria del ente de control profirió un auto dentro del proceso identificado con los radicados IUS E-2025-616009 e IUC-D 2025-4200593, conocido como caso “Calarcá”.

En esos procesos se ordenó la suspensión provisional de Wílmar de Jesús Mejía por un término de tres meses. La decisión fue confirmada el 23 de diciembre de 2025 por el viceprocurador general de la Nación, ratificando así la medida cautelar mientras avanza la investigación.

Eso quiere decir que el tiempo de suspensión ya se ha terminado, pero el DNI sostuvo en el comunicado que no se sabe con claridad si la suspensión fue prorrogada o levantada para Mejía.