Luis Suárez amenaza la marca de Falcao de goles en Europa, ¿está entre los mejores del momento?

Está en un nivel impresionante. En la Liga de Portugal, por ejemplo, ha marcado casi un gol por partido. En los 23 juegos que ha disputado, ha celebrado 22 veces: su promedio es de 0,96 anotaciones por encuentro. Además, ha marcado en los torneos locales y en la Champions. Luis Javier Suárez es, hoy, uno de los mejores delanteros del balompié europeo. En los 37 encuentros que ha disputado esta temporada con el Sporting de Lisboa, ha celebrado 29 tantos: su registro es de 0,78 dianas por juego disputado.
El samario, de 28 años, está teniendo una gran primera temporada con el cuadro luso. De acuerdo con el diario portugués Récord, está entre los mejores delanteros de Europa en este momento: con sus tantos en Portugal está igualado con Erling Haaland, goleador de la Liga Premier inglesa con 22 dianas, mientras que está por delante de Martin Greenwood, del Olympique de Marsella (14) y Lautaro Martínez del Inter de Milán (Italia).
Solo tiene por delante al delantero francés Kylian Mbappé, quien es el máximo anotador de la Liga española con 23 celebraciones, y el atacante inglés Harry Kane, máximo goleador de la Bundesliga de Alemania.