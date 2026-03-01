Luis Suárez amenaza la marca de Falcao de goles en Europa, ¿está entre los mejores del momento?

Está en un nivel impresionante. En la Liga de Portugal, por ejemplo, ha marcado casi un gol por partido. En los 23 juegos que ha disputado, ha celebrado 22 veces: su promedio es de 0,96 anotaciones por encuentro. Además, ha marcado en los torneos locales y en la Champions. Luis Javier Suárez es, hoy, uno de los mejores delanteros del balompié europeo. En los 37 encuentros que ha disputado esta temporada con el Sporting de Lisboa, ha celebrado 29 tantos: su registro es de 0,78 dianas por juego disputado. El samario, de 28 años, está teniendo una gran primera temporada con el cuadro luso. De acuerdo con el diario portugués Récord, está entre los mejores delanteros de Europa en este momento: con sus tantos en Portugal está igualado con Erling Haaland, goleador de la Liga Premier inglesa con 22 dianas, mientras que está por delante de Martin Greenwood, del Olympique de Marsella (14) y Lautaro Martínez del Inter de Milán (Italia). Solo tiene por delante al delantero francés Kylian Mbappé, quien es el máximo anotador de la Liga española con 23 celebraciones, y el atacante inglés Harry Kane, máximo goleador de la Bundesliga de Alemania.

Por eso se espera que sea uno de los “convocados fijos” de Néstor Lorenzo para el torneo que se jugará en Norteamérica entre el 11 de junio y el 19 de julio de este año. Suárez, nacido en Santa Marta, pero terminado de formar en el balompié de España (Granada), está cerca de hacer historia en el fútbol de Europa. Tumbar el “registro imposible” Ocho goles separan a Luis Suárez de convertirse en el futbolista criollo que más goles ha marcado en Europa durante una temporada. El registro lo tiene otro samario: Falcao García, quien marcó 36 tantos con el Atlético de Madrid en la campaña 2011-2012, su primera con el equipo español.

Falcao necesitó 50 partidos para llegar a esa cantidad de dianas: el promedio de gol que tuvo García durante esa campaña con el Atlético fue de 0,72 tantos. En ese momento, el atacante cafetero, que era el referente de ataque de la Selección Colombia, celebró 24 veces en la Liga de España: fue el tercer máximo goleador. Quedó por detrás de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la tabla de anotadores del torneo. El atacante argentino, figura del FC Barcelona, marcó 50 tantos (más del doble de los que celebró Falcao), mientras que Cristiano Ronaldo hizo 46 goles con el Real Madrid. No obstante, “El Tigre” fue elegido como el mejor delantero del año en el balompié internacional: estuvo en el once ideal de la temporada en la gala del Balón de Oro, acompañado por Ronaldo y Messi. El reconocimiento se lo dieron, entre otras cosas, por su buena actuación en la Europa League. Durante ese torneo, del que el Atlético de Madrid fue campeón tras vencer, con un doblete suyo, 3-0 al Athletic Club de Bilbao en la final disputada en Bucarest, celebró 12 dianas.

Además, en la segunda parte del año inició su “prime” con el seleccionado nacional, que lo convirtió en una de las piezas clave para que Colombia clasificara al Mundial Brasil 2014, en el que se esperaba que figurara, pero al que no llegó tras sufrir una lesión de ligamento cruzado.

Luis Suárez, al acecho de Falcao

En caso de que Luis Javier Suárez siga teniendo el promedio goleador que ha arrastrado hasta el momento solo en la Liga de Portugal, al final de esta temporada habrá superado los goles anotados por Falcao en su primera campaña con el Atlético de Madrid.

Ya dijimos que Suárez suma 22 tantos en 23 partidos. En el torneo de primera división lusa se juegan 34 encuentros. Eso quiere decir que, si mantiene el promedio de 0,96 tantos por juego, al final de la campaña podría firmar 33 celebraciones y se acercaría —un poco— a los 46 goles que festejó Héctor Yazalde en la temporada 1972-1973 con el Sporting de Lisboa, registro que hoy día lo cataloga como el máximo goleador de la Liga de ese país en una sola temporada.