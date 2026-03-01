Hezbolá se une a los ataques en Medio Oriente e Israel responde con nueva ofensiva

El Ejército de Israel informó que el grupo Hezbolá lanzó una serie de drones en base militar de Israel. Según el parte oficial, la mayoría de los aparatos fue neutralizada antes de cruzar la frontera, evitando daños mayores en territorio israelí.
El movimiento chiita anunció que atacó con misiles de precisión y drones una instalación militar israelí ubicada al sur de la ciudad de Haifa.
Según el comunicado difundido por la organización y citado por RT, la ofensiva se dirigió contra la base de defensa antimisiles de Mishmar HaCarmel, perteneciente al Ejército israelí.