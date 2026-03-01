Hezbolá se une a los ataques en Medio Oriente e Israel responde con nueva ofensiva

El Ejército de Israel informó que el grupo Hezbolá lanzó una serie de drones en base militar de Israel. Según el parte oficial, la mayoría de los aparatos fue neutralizada antes de cruzar la frontera, evitando daños mayores en territorio israelí. El movimiento chiita anunció que atacó con misiles de precisión y drones una instalación militar israelí ubicada al sur de la ciudad de Haifa. Según el comunicado difundido por la organización y citado por RT, la ofensiva se dirigió contra la base de defensa antimisiles de Mishmar HaCarmel, perteneciente al Ejército israelí.

La acción fue reivindicada como represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. En su declaración, el grupo afirmó que el ataque se ejecutó “en venganza por la sangre inocente del líder de los musulmanes” y sostuvo que los golpes también buscan defender al Líbano frente a “repetidas agresiones israelíes”. El lanzamiento se produjo en la madrugada del lunes 2 de marzo de 2026, e incluyó una salva de misiles de precisión junto con una serie de drones. El episodio se produjo en medio de una escalada militar regional, dos días después del inicio de una campaña conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

¿Cómo respondió Israel a los ataques?

Como reacción, el Ejército israelí no se quedó de brazos cruzados. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que comenzaron a atacar objetivos de Hezbolá en distintas zonas del Líbano. De acuerdo con el comunicado oficial, la operación militar se desarrolla “en respuesta al lanzamiento de proyectiles” hacia territorio israelí. En su pronunciamiento, las FDI señalaron que Hezbolá “opera en nombre del régimen iraní, abriendo fuego contra el Estado de Israel y sus civiles”. Además, advirtieron que actuarán para impedir que la organización represente una amenaza o cause daños a la población del norte del país.

Asimismo, las fuerzas israelíes fijaron nuevos objetivos en la capital iraní. En un comunicado, señaló que “la Fuerza Aérea israelí ha comenzado una nueva oleada de ataques contra el régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán”, según información de AFP. La ofensiva marca una intensificación directa de las hostilidades y amplía el radio de acción del conflicto, con bombardeos sobre el centro político y estratégico de Irán.

Escalada regional y posibles impactos