En vivo | Nacional ya definió a los titulares ante Tolima: no van de entrada Román, Rengifo ni Morelos

Atlético Nacional visita al Deportes Tolima por la fecha 9 de la Liga BetPlay-1. El presente de Nacional es sólido. Pese a tener partidos pendientes, suma 15 puntos en seis encuentros en el Apertura y se mantiene bien posicionado en la tabla.

El choque ante Tolima no solo es clave por la lucha en la Liga, sino también porque servirá como termómetro antes del reto continental frente a Millonarios.

Además, el historial reciente entre ambos muestra paridad: en los últimos cinco enfrentamientos, el Verde registra dos victorias, dos empates y una derrota. El más reciente, el 2 de agosto de 2025, terminó 0-0, ratificando que suelen ser partidos cerrados y disputados.

El técnico Diego Arias eligió a los siguientes titulares para este compromiso: Harlen Castillo; Milton Casco, Néider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Juan Manuel Zapata, Matheus Uribe, Ediwn Cardona; Eduard Bello, Marlos Moreno y Chicho Arango.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido: