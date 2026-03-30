Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

menu
close

Yeferson Cossio se defendió por episodio con gas químico en avión de Avianca: “No fue una broma”

El influenciador habló sobre la cancelación de su vuelo de Madrid (España) a Bogotá por parte de la aerolínea Avianca por una situación en un viaje internacional.

  El creador de contenido se refirió al incidente ocurrido en un viaje hacia España el pasado 11 de marzo. FOTO: Colprensa
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El influencer Yeferson Cossio se refirió oficialmente a la cancelación que Avianca hizo de su vuelo Madrid (España)–Bogotá (Colombia) por lo que llamó “comportamiento disruptivo” de su parte y por lo que dijo que interpondría acciones legales. Según él, el hecho no se trató de una broma, sino de un accidente que no pasó a mayores.

Cossio publicó un comunicado de prensa en el que dijo que una hora antes de aterrizar en la capital ibérica “se activó de manera accidental un elemento que llevaba en mi equipaje de mano”. Al respecto, aclaró que el hecho “no fue una broma, ni hizo parte de ninguna producción, grabación, sketch o estrategia de contenido”.

Por otro lado, dijo que la stink bomb (el “peo químico”) que se despresurizó por accidente y sin activación manual “no es inflamable, no genera combustión, no representa un riesgo real para la integridad de la aeronave ni para la continuidad del vuelo, y tiene un alcance limitado con efecto transitorio”.

En ese sentido, afirmó que el efecto “no duró más de 3 minutos en el aire e incluso fue controlado posteriormente con un ambientador manual”. Con esto, el creador de contenido en redes dijo que es falsa “la supuesta incomodidad general de pasajeros y tripulación”.

“No existía personal grabando el supuesto ‘contenido’, ni nada parecido a una estrategia de redes”, añadió el comunicado de prensa.

Así mismo, indicó que los otros pasajeros que iban en el avión hacia España “comprendieron lo sucedido en el momento y, de manera inmediata, ofrecí disculpas a la tripulación, atendiendo sus indicaciones con respeto”.

En ese sentido, dijo que nunca hace acciones que involucren a “personas ajenas” a su círculo cercano sin su consentimiento, ni genero situaciones que puedan incomodar a otras personas.

“Es importante señalar que algunos videos que han sido difundidos recientemente en medios de comunicación no corresponden a este incidente, sino que son contenidos antiguos sacados de contexto”, señaló Cossio en su comunicación pidiendo que la gente verifique la información y no se divulgue “cualquier narrativa espuria o descontextualizada”.

El influenciador publicó un video en su canal de YouTube hablando de la situación y del problema que tuvo en la aerolínea Avianca.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Utilidad para la vida