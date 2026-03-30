Yeferson Cossio se defendió por episodio con gas químico en avión de Avianca: “No fue una broma”

El influencer Yeferson Cossio se refirió oficialmente a la cancelación que Avianca hizo de su vuelo Madrid (España)–Bogotá (Colombia) por lo que llamó “comportamiento disruptivo” de su parte y por lo que dijo que interpondría acciones legales. Según él, el hecho no se trató de una broma, sino de un accidente que no pasó a mayores.
Cossio publicó un comunicado de prensa en el que dijo que una hora antes de aterrizar en la capital ibérica “se activó de manera accidental un elemento que llevaba en mi equipaje de mano”. Al respecto, aclaró que el hecho “no fue una broma, ni hizo parte de ninguna producción, grabación, sketch o estrategia de contenido”.