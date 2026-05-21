¿Qué es una embolia pulmonar? Falta de aire, dolor en el pecho y otros síntomas de alerta

La embolia pulmonar es una de las emergencias cardiovasculares más peligrosas y difíciles de detectar a tiempo. Aunque suele asociarse con personas mayores o pacientes con antecedentes médicos complejos, especialistas advierten que también puede presentarse en personas aparentemente sanas y evolucionar en cuestión de minutos.
El problema ocurre cuando una arteria de los pulmones se bloquea, generalmente ocurre por un coágulo de sangre que se forma en las piernas y luego viaja por el torrente sanguíneo hasta el pulmón. Cuando el flujo sanguíneo se interrumpe, el cuerpo comienza a recibir menos oxígeno y el corazón debe esforzarse más para mantener la circulación.
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Mayo Clinic, uno de los centros médicos más reconocidos de Estados Unidos, explica que la mayoría de los casos están relacionados con trombosis venosa profunda, una condición en la que se forman coágulos en venas profundas, especialmente en las piernas. Según la institución, una embolia pulmonar puede convertirse rápidamente en una condición mortal si no se trata de inmediato.