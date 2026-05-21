¿Qué es una embolia pulmonar? Falta de aire, dolor en el pecho y otros síntomas de alerta

La embolia pulmonar es una de las emergencias cardiovasculares más peligrosas y difíciles de detectar a tiempo. Aunque suele asociarse con personas mayores o pacientes con antecedentes médicos complejos, especialistas advierten que también puede presentarse en personas aparentemente sanas y evolucionar en cuestión de minutos. El problema ocurre cuando una arteria de los pulmones se bloquea, generalmente ocurre por un coágulo de sangre que se forma en las piernas y luego viaja por el torrente sanguíneo hasta el pulmón. Cuando el flujo sanguíneo se interrumpe, el cuerpo comienza a recibir menos oxígeno y el corazón debe esforzarse más para mantener la circulación. Entérese: Organizaciones civiles respaldan que se refuerce etiquetado de los ultraprocesados Mayo Clinic, uno de los centros médicos más reconocidos de Estados Unidos, explica que la mayoría de los casos están relacionados con trombosis venosa profunda, una condición en la que se forman coágulos en venas profundas, especialmente en las piernas. Según la institución, una embolia pulmonar puede convertirse rápidamente en una condición mortal si no se trata de inmediato.

Los síntomas pueden confundirse con ansiedad, agotamiento o problemas respiratorios comunes. Sin embargo, médicos del Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre de Estados Unidos (NHLBI), entidad adscrita a los Institutos Nacionales de Salud (NIH), advierten que hay signos que requieren atención urgente. Conozca: ¿La soledad afecta la salud igual que el tabaquismo?: Esto dice la ciencia sobre las relaciones virtuales Entre los más frecuentes están la dificultad repentina para respirar, dolor en el pecho que empeora al inhalar, tos con sangre, ritmo cardíaco acelerado, mareos o desmayos, inflamación o dolor en una pierna. Estas fuentes, señalan que muchos pacientes no son diagnosticados a tiempo porque los síntomas pueden parecerse a los de un infarto, una neumonía o incluso un ataque de ansiedad.

Los especialistas explican que cualquier situación que favorezca la formación de coágulos aumenta el riesgo. Mayo Clinic, identifica entre los principales factores permanecer inmóvil durante largos periodos, cirugías recientes, cáncer, embarazo, tabaquismo, obesidad, uso de anticonceptivos hormonales y trastornos hereditarios de coagulación. En los últimos años, además, varios estudios internacionales encontraron una relación entre casos graves de covid-19 y un aumento del riesgo de trombos y embolias pulmonares.

Uno de los mayores riesgos es que la embolia pulmonar no siempre produce síntomas intensos desde el inicio, algunas personas presentan señales leves durante horas o días antes de sufrir una complicación grave. El Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre de Estados Unidos advierte que los coágulos pequeños pueden pasar inadvertidos inicialmente, pero múltiples bloqueos reducen progresivamente la capacidad del pulmón para oxigenar la sangre. Cuando la obstrucción es grande, puede producir colapso cardiovascular, daño cardíaco e incluso muerte súbita.

¿Cómo identifican los especialistas una embolia pulmonar?

Para confirmar una embolia pulmonar, los médicos suelen utilizar tomografías, análisis de sangre y estudios de circulación pulmonar. En años recientes, investigadores han comenzado a usar inteligencia artificial para acelerar los diagnósticos, precisamente un estudio titulado Automatic Diagnosis of Pulmonary Embolism Using an Attention-guided Framework del año 2020, desarrollado por investigadores en imágenes médicas, analizó miles de tomografías pulmonares y mostró altos niveles de precisión en la detección automática de embolias. Le puede interesar: Cuidado a dónde va: Antioquia suma 64 centros estéticos cerrados por irregularidades

¿Qué hacer para prevenir una embolia pulmonar?

Los especialistas aseguran que sí, especialmente en personas con factores de riesgo. Las recomendaciones más frecuentes incluyen, evitar permanecer muchas horas sentado, caminar y mover las piernas durante viajes largos, mantener hidratación adecuada, controlar enfermedades cardiovasculares, dejar de fumar y seguir tratamientos anticoagulantes cuando sean formulados por médicos. Se recomienda consultar rápidamente ante síntomas repentinos de falta de aire o dolor en el pecho, ya que el tiempo de atención puede marcar la diferencia entre una recuperación y una complicación fatal.

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, reveló en medios de comunicación que una embolia pulmonar es una de las hipótesis que se investigan en la muerte de Yulixa Toloza. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una conclusión definitiva y que el dictamen final dependerá de estudios especializados que siguen en proceso. Conozca: ¿Qué pasó con los cuerpos de mujeres que hallaron durante la búsqueda de Yulixa Toloza? La posibilidad de una embolia ha tomado fuerza debido a que el procedimiento estético al que habría sido sometida pudo desencadenar una complicación grave, incluso si no tenía antecedentes médicos conocidos. Los especialistas de la Cleveland Clinic, uno de los centros médicos y académicos más reconocidos de Estados Unidos, especializado en investigación y atención clínica de alta complejidad, explican que este tipo de emergencias puede ocurrir en personas sanas durante cirugías estéticas como liposucciones, lipólisis o intervenciones invasivas sobre tejido graso. En estos procedimientos, partículas de grasa o coágulos pueden entrar al torrente sanguíneo y desplazarse hasta los pulmones, donde terminan bloqueando arterias pulmonares y afectando la oxigenación del cuerpo. La entidad médica, advierte que la embolia grasa pulmonar es una complicación poco frecuente, pero potencialmente mortal, asociada con traumatismos y cirugías que manipulan tejido adiposo.