80 años de la Diego Echavarría Misas, la biblioteca que atiende a 15.000 usuarios al año

A pesar de ser un cliché del tamaño de una catedral –¡del edificio Coltejer!–, la afirmación que compara a las bibliotecas con el paraíso no ha perdido un gramo de vigencia. En estas instituciones culturales anidan la memoria –la idea de quienes somos– y la imaginación –el poder para cambiar las identidades colectiva e individual–. Estas ideas adquieren sentido en el día a día de la Diego Echavarría Misas, una biblioteca administrada por la Fundación que lleva el mismo nombre. Y es así desde hace ochenta años, cuando Echavarría Misas la fundó con la expresa intención de acercar el mundo a Itagüí.
Siga leyendo: La Piloto premiará a los ganadores de sus concursos literarios de 2025: ¿quiénes participaron?
Según Raúl Montoya Ruiz, director ejecutivo de la Fundación, la biblioteca surgió a partir de la relación que Echavarría estableció con la comunidad de Itagüí tras instalarse en la finca La Carola, en el sector donde hoy está Ditaires. Con formación cultural europea, Echavarría puso a disposición del público su colección cercana a los cinco mil volúmenes.
Itagüí no cuenta con biblioteca pública municipal. Por esa razón, la Fundación presta el servicio mediante un contrato con el municipio, que atiende entre 15.000 y 20.000 usuarios al año. La biblioteca posee hoy cerca de 32.000 libros y ofrece programas de lectura, oralidad, extensión cultural y formación ciudadana, además de sala de internet, mediateca y coworking. Su horario es de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. y los sábados de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.