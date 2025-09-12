Comfama entregará bonos de lectura en la Fiesta del Libro y la Cultura, ¿cómo reclamarlos?

En 2025, la caja de compensación antioqueña también estará presente en la Fiesta del Libro y la Cultura. Más de 127 invitados harán parte de la programación que Comfama tendrá en La Casa de la Imaginación, el espacio de más de 300 metros cuadrados, ubicado entre el Restaurante In Situ y el lago del Jardín Botánico de la ciudad, en el que habrán talleres, conversatorios y presentaciones de libros.

Este año la temática es Mundos que se cruzan, con la cual buscan crear espacios de dialogo entre diferentes disciplinas, artes y ciencias. Algunos de los invitados serán el crítico cultural español Jorge Carrión, la actriz Alejandra Borrero, el cineasta Víctor Gaviria y la escritora Pilar Quintana.

En la Fiesta, también se realizará el lanzamiento del nuevo libro de Palabras Rodantes, el cual será sobre La Hoja, la revista paisa que circuló entre 1992 hasta 2002 en Medellín. Además, en los días del evento, en la Casa de la Imaginación por las noches se presentarán pódcasts independientes. A esta programación cultural se le suma la entrega de los bonos de lectura que los afiliados a Comfama pueden utilizar para comprar sus libros favoritos.