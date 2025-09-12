x

Comfama entregará bonos de lectura en la Fiesta del Libro y la Cultura, ¿cómo reclamarlos?

Este viernes 12 de septiembre, la Fiesta del Libro y la Cultura dio inicio a su edición 19, la cual se extenderá hasta el 21 de septiembre y habrá 3.600 actividades.

  • En seis años, Comfama ha entregado más de 85 mil bonos de lectura. FOTO: Cortesía Comfama
María José Chitiva Londoño
Tendencias

12 de septiembre de 2025
bookmark

En 2025, la caja de compensación antioqueña también estará presente en la Fiesta del Libro y la Cultura. Más de 127 invitados harán parte de la programación que Comfama tendrá en La Casa de la Imaginación, el espacio de más de 300 metros cuadrados, ubicado entre el Restaurante In Situ y el lago del Jardín Botánico de la ciudad, en el que habrán talleres, conversatorios y presentaciones de libros.

Entérese: ¿Qué hacer en Medellín? La Fiesta del Libro y la Cultura y otros 5 planes para este fin de semana

Este año la temática es Mundos que se cruzan, con la cual buscan crear espacios de dialogo entre diferentes disciplinas, artes y ciencias. Algunos de los invitados serán el crítico cultural español Jorge Carrión, la actriz Alejandra Borrero, el cineasta Víctor Gaviria y la escritora Pilar Quintana.

En la Fiesta, también se realizará el lanzamiento del nuevo libro de Palabras Rodantes, el cual será sobre La Hoja, la revista paisa que circuló entre 1992 hasta 2002 en Medellín. Además, en los días del evento, en la Casa de la Imaginación por las noches se presentarán pódcasts independientes. A esta programación cultural se le suma la entrega de los bonos de lectura que los afiliados a Comfama pueden utilizar para comprar sus libros favoritos.

¿Cómo reclamar el bono de lectura de Comfama en la Fiesta del Libro y la Cultura?

Durante los diez días de Fiesta podrán reclamarse los bonos en el Jardín Botánico. Este beneficio permite que los afiliados a la caja de compensación obtengan un descuento en la compra de libros durante el evento. En los últimos seis años, por medio de esta iniciativa, se han entregado más de 85 mil bonos y se han redimido cerca de 61 mil en los Eventos del Libro.

Del 12 al 21 de septiembre, puede acercarse a la Casa de la Imaginación, de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, para recibir su bono. Este puede ser usado en compras mínimas de 50.000 pesos y su valor varía según la categoría del afiliado: si es A, el bono es de 40.000 pesos; si es B, de 30.000 pesos, y para aquellos que sean tarifa C, solo está disponible un descuento otorgado por las librerías aliadas.

Lea: ¡Qué vivan Jalisco y Medellín!: le contamos detalles de las 3.600 actividades de la Fiesta del Libro

A diferencia de otros años, en esta ocasión cada bono reclamado tendrá una vigencia de solo 48 horas para ser redimido. Si no lo utiliza en ese tiempo, deberá acercarse nuevamente para reclamarlo. Para solicitarlo debe llevar su documento de identidad físico, y la entrega está sujeta a disponibilidad, por lo que la sugerencia de Comfama es llegar a tiempo para realizar el proceso.

El descuento puede ser redimido en aquellas librerías que, durante la Fiesta, tengan el aviso de la caja de compensación que diga: “Aquí puedes redimir tu bono de lectura”. Si quiere conocer otros detalles, como los comercios aliados y sus descuentos durante el evento para afiliados de Comfama, visite este sitio web.

Utilidad para la vida