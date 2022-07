El director del filme, Ryan Coogler, salió al escenario rodeado de un colorido grupo de danza y percusionistas africanos, rindió homenaje a la estrella de la primera película “el difunto y grande Chadwick Boseman”. Boseman murió de un cáncer en 2020 y su rol no ha sido retomado en la nueva película.

¿Qué es lo que viene?

Tras el final de la fase 4 comenzará en pleno la fase 5 que combinará películas y series. Serán en total 12 producciones (6 y 6) que se verán desde febrero de 2023 hasta julio de 2024 (ver informe más abajo).

La única continuidad que hay entre la fase 4 y la fase 5 de una serie que repite sería Loki que tendrá su segunda temporada entre junio y agosto de 2023, pero hay personajes que sí se volverán a ver.

Varios superhéroes vuelven como el hombre hormiga y la avispa en Ant- Man and The Wasp: Quantumania el 17 de febrero de 2023, con Paul Rudd de nuevo en el papel del hombre hormiga y con toda la familia en una exploración del reino cuántico.

También se verá la tan esperada tercera entrega de Guardianes de la Galaxia que llegará a los cines de Latinoamérica el 4 de mayo de 2023, en una misión que si no se completa con éxito muy posiblemente podría conducir al final de los Guardianes tal como los conocemos.

Blade, el cazavampiros de Marvel, llega con su nueva producción protagonizada por Mahershala Ali el 3 de noviembre de 2023.

Otro regreso muy aplaudido fue el de Daredevil que tendrá su propia serie en Marvel (antes estuvo en Netflix) con 18 episodios. Se llamará Daredevil Born Again con Charlie Cox otra vez en el papel del superhéroe (era de esperarse porque lo vimos como Matt Murdock en Spider-Man No way home). El estreno será entre abril y mayo de 2024.

Y otro anuncio que involucra caras conocidas es que Capitán América con Anthony Mackie tendrá su película en solitario, se llamará Captain America: New World Order con estreno programado para el 3 de mayo de 2024.