Bucle, el corto paisa que conquistó la gala de Smartfilms Medellín

El Teatro Metropolitano vivió anoche una jornada cargada de emoción con la segunda gala de premiación de Smartfilms Medellín. Entre aplausos y una sala llena, se reconocieron los cortometrajes que mejor contaron el reto creativo “Pequeños gestos, que hacen una gran ciudad”, en un evento que mostró el talento de jóvenes realizadores y su compromiso con la sostenibilidad.
“El verdadero impacto de Smartfilms en Medellín trasciende el simple hecho de entregar premios. Nuestro propósito principal es democratizar el cine y la industria audiovisual, haciéndola accesible para todos, especialmente para aquellos que se sienten excluidos”, comentó a EL COLOMBIANO Yesenia Valencia, CEO de Smartfilms Colombia.