Día Internacional de la Mujer en la Ciencia: las historias de cinco grandes pioneras

La paridad entre hombres y mujeres en la ciencia todavía es una asignatura pendiente: las investigadoras aún suman solo una tercera parte de la comunidad científica global, según la Unesco.
La brecha que las posterga a ellas y a sus logros afecta a otras actividades, pero su repercusión se amplifica en profesiones donde las vocaciones siguen la estela dejada por modelos a imitar. En la gran mayoría de los países, menos del 20 % de las mujeres que completan un grado universitario lo hacen en estudios de ciencia, tecnología, ingeniería o medicina.