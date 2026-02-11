Congresistas que denunciaron a Juliana Guerrero cuestionan “sanciones” del Gobierno a la San José

La decisión por parte del Ministerio de Educación de imponer medidas preventivas y sancionatorias contra la Fundación de Educación Superior San José, relacionada con el escándalo de Juliana Guerrero, generó reacciones en las representantes Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao, quienes calificaron las medidas de la entidad como insuficientes.
Estas incluyeron la formulación de cargos a la Fundación San José, a su rectora Romelia Ñuste Castro y al exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez.