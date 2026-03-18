KPop Demon Hunters tendrá segunda parte: Netflix anuncia nueva película animada

Desde su estreno en junio de 2025, KPop Demon Hunters se convirtió en un fenómeno global. Ahora Netflix, la plataforma que estrenó la primera película, anunció que la cinta animada tendrá una segunda parte gracias al éxito de la historia. La noticia fue compartida en las redes sociales de la compañía, la cual estuvo acompañada por un mensaje de sus directores. Maggie Kang, quien desarrolló el concepto detrás de esta historia, afirmó que estaba orgullosa que personas de todo el mundo hayan conectado con las Huntr/x, el grupo femenino de K-Pop que protagoniza la película. Lea aquí: Todavía tiene tiempo: Dónde ver las películas ganadoras del Óscar en Colombia Por su parte, Chris Appelhans, codirector de Kpop Demon Hunters, agregó que estaba emocionado por conocer cómo evolucionaría la historia en la próxima película.

Netflix también explicó que esta segunda parte es el inicio de un contrato exclusivo de varios años para escribir y dirigir películas de animación. Al igual que la primera, en esta ocasión trabajarán junto a Sony Pictures para desarrollar la producción.

KPop Demon Hunters sigue a las Huntr/x, un grupo de Kpop femenino que tiene una doble identidad como cazadoras de demonios. Uno de los propósitos de Kang con esta película era retratar las costumbres de su país natal, Corea del Sur. Por eso, la cinta recrea escenarios y momentos claves como las antiguas murallas de Seúl, las clínicas de medicina tradicional coreana y la Torre Namsan. Entérese: ¿Unos Óscar muy predecibles? La gala perdió 9% de audiencia este año Para esto, el equipo de realizadores viajó al país asiático durante varios meses. “Fuimos a pueblos tradicionales, observamos el aspecto de los ladrillos y el diseño de las calles de Myeongdong. Tomamos fotografías porque capturar la sensación es fundamental. Intentamos que la película tuviera el mayor aire coreano posible. Y una forma de lograrlo fue incorporar elementos coreanos en cada escena y en cada aspecto del diseño”, explicó Kang en una entrevista que dio a Netflix el año pasado. Además, incorporaron elementos de las prácticas religiosas coreanas. Esto se ve reflejado en las espadas y abanicos de las Huntr/x, y también en los árboles y duendes, que vienen del chamanismo.

Otro de los elementos protagónicos es el Kpop. La película contó con productores y artistas de este género, los cuales crearon una de las canciones más exitosas de 2025. Golden, interpretada por son EJAE, Audrey Nuna y REI AMI encabezó el Billboard Global 200 y cuenta con más de 1,251 millones de reproducciones en YouTube. Kpop Demon Hunters es la película más vista en la historia de Netflix con 325,1 millones de visualizaciones. En la temporada de premios 2026 arrasó y recibió algunos de los premios más importantes de la industria cinematográfica: ganó dos Globo de Oro y dos Óscar como Mejor película animada y Mejor canción original, convirtiéndose en la primera canción de Kpop en llevarse este galardón.

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