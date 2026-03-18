KPop Demon Hunters tendrá segunda parte: Netflix anuncia nueva película animada

Desde su estreno en junio de 2025, KPop Demon Hunters se convirtió en un fenómeno global. Ahora Netflix, la plataforma que estrenó la primera película, anunció que la cinta animada tendrá una segunda parte gracias al éxito de la historia.
La noticia fue compartida en las redes sociales de la compañía, la cual estuvo acompañada por un mensaje de sus directores. Maggie Kang, quien desarrolló el concepto detrás de esta historia, afirmó que estaba orgullosa que personas de todo el mundo hayan conectado con las Huntr/x, el grupo femenino de K-Pop que protagoniza la película.
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Por su parte, Chris Appelhans, codirector de Kpop Demon Hunters, agregó que estaba emocionado por conocer cómo evolucionaría la historia en la próxima película.