Cinco estrellas que movieron los hilos del entretenimiento en 2025

Al lado de dos nombres que fueron los grandes protagonistas del mundo del entretenimiento a nivel global en este 2025: Shakira yBad Bunny, hay uno local que acaparó las noticias cinematográficas tras el estreno de Un poeta. Se trata de Ubeimar Ríos, el actor natural protagonista de la cinta antioqueña que se convirtió en un fenómeno de taquilla y de redes sociales. A la par de la taquilla Ubeimar se hizo acreedor a varios premios como el de interpretación en el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz y el Premio APRECI en Lima, Perú; de él hablamos en este especial, pero además de Shakira, que gracias a su gira de más de 80 conciertos se consagró como la artista más taquillera del año. Bad Bunny también sonó gracias a su residencia que marcó un antes y un después en Puerto Rico. Detrás de ellos hubo booms mediáticos como el nuevo disco de Rosalía o el documental que se vio en el mundo entero de Karol G que siguió acumulando también premios internacionales.
