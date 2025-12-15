La película ‘Un poeta’ sigue recibiendo galardones: ganó cuatro premios en el Festival de Cine de La Habana

La película del cineasta antioqueño Simón Mesa Soto continúa ganando aplausos y premios en el extranjero. Un poeta ganó cuatro premios en la edición 46 del Festival Internacional de Cine Latinoamericano, también conocido como Festival de Cine de La Habana.

El evento, realizado entre el 4 y 14 de diciembre, es uno de los espacios más relevantes del cine latinoamericano y en sus casi cinco décadas de trayectoria ha ganado reconocimiento gracias a que es una plataforma que permite visibilizar producciones y realizadores de diferentes países de la región.

En 2025, Un poeta fue una de las películas de la selección del festival que recibió más galardones, representando así el talento del cine colombiano contemporáneo. En total, la cinta de Mesa recibió cuatro premios Coral, los galardones entregados en el evento con forma de estos animales que habitan en el Mar Caribe.

Uno de los reconocimientos que se llevó la película fue el Premio Don Quijote, el cual es entregado por la Federación Internacional de Cineclubs. Este lo elige un jurado conformado por cineclubistas de cualquier país del mundo. El otro fue el Premio Signis de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, galardón otorgado a aquellas cintas que promueven la paz, la justicia y la dignidad humana.