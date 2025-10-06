“El sonido de mi infancia es el de la máquina de escribir de Manuel Mejía Vallejo”: Valeria Mejía

Valeria Mejía cuenta que el sonido central de sus primeros catorce años de vida fue el golpeteo de la máquina de escribir de su padre. Lo dice mientras sostiene en las manos una edición de los Cuentos Completos de Manuel Mejía Vallejo, que Planeta acaba de publicar con una pintura de Dora Ramírez –abuela materna de Valeria– en la portada. “Chiquitos creíamos que a todos los papás les hacían homenajes”, responde Valeria cuando se le pregunta en qué momento cayó en la cuenta de quién fue su papá.
Sobre su vida cotidiana, recuerda que su padre trabajaba casi todo el día. Mejía Vallejo escribía de noche, acompañado de ron y música. La finca Ziruma, en El Retiro, donde vivió sus últimos años, se convirtió en un espacio de reuniones y conversaciones con amigos y artistas. También fue profesor de literatura en la Universidad Nacional.
Explica que reencontrarse con los textos fue una experiencia reveladora. Su padre murió cuando ella entraba en la adolescencia, por lo que su relación con él estuvo marcada por la infancia. “Volver a encontrarse con esto es darse cuenta de que sí era muy buen escritor”, dice. “Leerlo fue una lección de español cada vez. El lenguaje es vasto, lleno de verbos y expresiones que ya no se usan”.