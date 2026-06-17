¿Sin planes para vacaciones? Estos 15 municipios de Antioquia celebrarán sus fiestas durante lo que queda de junio

Anualmente, la temporada de vacaciones de mitad de año coincide con la celebración de las fiestas locales de varios municipios de Antioquia. De norte a sur, y de oriente a occidente, varios pueblos llevarán a cabo sus festividades tradicionales durante las próximas y últimas dos semanas de junio.
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En total, 15 municipios estarán de celebración con conciertos, ferias gastronómicas y de emprendimiento, desfiles y otro tipo de actividades culturales durante un fin de semana y hasta una semana completa.
La primera de estas fiestas municipales –y la más cercana a Medellín– son las Fiestas del Plátano, que se llevarán a cabo a partir de este viernes y hasta el 29 de junio en Sabaneta. Este festejo exalta este alimento tradicional de la cultura antioqueña con el fin de conmemorar los antepasados agrícolas del municipio del sur del Valle de Aburrá, donde hace décadas buena parte del territorio estaba cubierta por este tipo de cultivos.