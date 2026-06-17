¿Sin planes para vacaciones? Estos 15 municipios de Antioquia celebrarán sus fiestas durante lo que queda de junio

Anualmente, la temporada de vacaciones de mitad de año coincide con la celebración de las fiestas locales de varios municipios de Antioquia. De norte a sur, y de oriente a occidente, varios pueblos llevarán a cabo sus festividades tradicionales durante las próximas y últimas dos semanas de junio. Lea: Hasta 100 obras de artistas autodidactas de Antioquia serán seleccionadas en el V Salón de Talentos Regionales: así puede participar En total, 15 municipios estarán de celebración con conciertos, ferias gastronómicas y de emprendimiento, desfiles y otro tipo de actividades culturales durante un fin de semana y hasta una semana completa. La primera de estas fiestas municipales –y la más cercana a Medellín– son las Fiestas del Plátano, que se llevarán a cabo a partir de este viernes y hasta el 29 de junio en Sabaneta. Este festejo exalta este alimento tradicional de la cultura antioqueña con el fin de conmemorar los antepasados agrícolas del municipio del sur del Valle de Aburrá, donde hace décadas buena parte del territorio estaba cubierta por este tipo de cultivos.

Dentro de la programación hay algunos eventos para destacar: el 26 de junio habrá un show de comedia a partir de las 4:00 de la tarde en el Parque Principal, en el que estarán Lokillo y JP, Boyacoman, Luz Amparo, Polilla, Don Sincero y Gato. Y al día siguiente se presentarán en ese mismo escenario Luis Carlos Posada, Jean Carlos Centeno y Víctor Manuelle. Después, este lunes, en Sopetrán –ubicado en el Occidente antioqueño– iniciarán las Fiestas de las Frutas, que también se extenderán hasta el 29 de junio. Uno de los espacios más relevantes y tradicionales de esta celebración es el Reinado de las Frutas, en el que cada año se elige una “soberana” municipal. Arelys Henao, El Combo de las Estrellas y Daniel Calderón se presentarán en el marco de estas festividades. El 24 de junio comienzan las fiestas en seis pueblos. En La Unión, en el Oriente, se celebrará la edición número 44 de las Fiestas Folclóricas de la Papa, en las que cantarán Jhon Alex Castaño, Andy Rivera y El Andariego. Y, a poco más de una hora y media de allí, en El Peñol, se estarán realizando las Fiestas del Viejo Peñol y del Embalse, con shows musicales de Giovanny Ayala, Grupo Galé y Los Diablitos.

En el Urabá, exactamente en Arboletes, se llevará a cabo el Festival de la Expresión Cultural del Mar y el Volcán, que irá hasta el 28 de junio y que en 2026 tendrá como país invitado a México. En el Suroeste, Urrao será uno de los municipios que estará de celebración con las Fiestas del Cacique Toné, una conmemoración del jefe indígena catío que se enfrentó a los conquistadores españoles. El otro municipio de esa misma subregión que tendrá una celebración en junio es Ciudad Bolívar, donde en el corregimiento San Bernardo de los Farallones se realizará el Festival de la Piedra. Y en el nordeste, en San Roque, serán las Fiestas del Río Nus. Luego, el 25 de junio, en San Carlos comenzarán las Fiestas del Arriero en el corregimiento El Jordán. Y al día siguiente empezará la música y el baile en otros seis municipios antioqueños: las Fiestas del Cacique Curumé, en Anzá, donde se presentará el Charrito Negro; las Fiestas de la Leche y sus Derivados, en San Pedro de los Milagros, con show de Maelo Ruiz; las Fiestas del Bosque y el Retorno, en San Francisco; las Fiestas del Yarumo, en Yarumal; las Fiestas de la Madera, en San Luis, y las Fiestas de San Isidro, celebración patronal de Puerto Triunfo.