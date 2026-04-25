Las hojas del guairá son alargadas y pálidas. Cuando, en conjunto, el mesero las sacudió alrededor de mis brazos y cabeza, me recordó a esos abanicos de palma con los que las matronas avivan el fuego en las cocinas campesinas. Lo que estaba haciendo era agradecer y pedir permiso a la naturaleza y al espíritu que hay dentro de cada alimento para que me permitieran consumirlos, aprovechar aquello que hay en ellos y que poco conoce uno más allá de lo que el gusto le muestra.
Eso es lo primero que le ocurre a un comensal en Proyecto Maloka, la experiencia gastronómica de 14 momentos que es un recorrido por los sabores y tradiciones del Amazonas en Medellín. Esta iniciativa es producto de la investigación que, por casi dos décadas, ha venido realizando el chef paisa Juan Santiago Gallego, quien cocina bajo la convicción de que no hay mejor manera de conocer la diversidad cultural de un territorio o de un país que probando sus sabores.
Lea: Comiendo por Colombia: el relevo generacional de los restaurantes típicos
Pero, antes que la comida, el primer amor que recuerda Gallego en su infancia, y que tiene conexión directa con lo que hace hoy, es la naturaleza. Incluso, en algún momento, pensó que podía llegar a ser biólogo, pero en ese entonces, dice él, ese era un sueño inviable: “Porque, pues imagínate: yo tengo 36 años. En ese entonces, ¿cómo era el Amazonas de violento?”.
Uno de los primeros vistazos que tuvo de ese lugar, que está a más de 1.300 kilómetros de Medellín, fue un documental de National Geographic sobre el Amazonas que le regaló su papá, el cual veía casi a diario y que se le quedó grabado en la mente.
Aunque finalmente no fue biólogo ni nada que se le pareciera, Juan llegó al Amazonas de una manera insospechada. Recién salido del colegio, sin siquiera cumplir 20 años, comenzó a estudiar administración de empresas, carrera que dejó a las pocas clases. Después empezó a estudiar cocina y creció ese sueño de tener su propio restaurante, pero no se le pasaba por la cabeza pasar de la idea a la acción porque el panorama gastronómico de Medellín era muy diferente: la oferta no era tan amplia, los restaurantes eran contados y la industria muy hermética.