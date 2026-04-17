Comiendo por Colombia: delicias por el camino del café

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Nuestro recorrido continúa por el Eje Cafetero, una de nuestras regiones más emblemáticas, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Me llevaron por primera vez al viejo Caldas a conocer mi familia materna cuando tenía como cuatro años. Un paseo que se me quedó grabado en la memoria por los platos de mi tía Luz Villegas, los panderos de Cerritos, las paletas del parque de Pereira, los chorizos de Tarapacá, los patacones de Santágueda y los sancochos de Armenia. El turismo en la región no era tan famoso como hoy, pero la gente igual de hospitalaria; a la final, históricamente compartimos una profunda afinidad cultural y gastronómica con los tres departamentos: Caldas, Risaralda y Quindío. En los últimos años he vuelto muchas veces a dar clases, como consultor o invitado a cocinar a algún evento y cada vez salgo más descrestado y con envidia por la manera como conservan su patrimonio gastronómico.
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Lo mejor es ir en carro empezando por Manizales, hay buenas vías nuevas, varias 4G, eso sí, parando continuamente, porque la comida en la carretera y los pueblos es del otro mundo, con varios célebres como Aguadas el de los sombreros, Anserma, Chinchiná, Filadelfia, La Dorada y Riosucio. Dos ineludibles son Norcasia para pescar tucunarés en el embalse de Amaní y Salamina adonde debe reservar un par de días para empezar su viaje comiendo como un cardenal donde el Chef Oscar Pérez, uno de los mejores y más queridos cocineros del país que montó un hotel boutique espectacular con experiencias alrededor de la mesa y clases de cocina en las que comparte su gran sabiduría.