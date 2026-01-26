x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¡No se lo pierda! Esta es la programación completa del Hay Festival Forum Medellín 2026

El 27 y 28 de enero se realizará el evento que traerá a la ciudad a 11 invitados nacionales e internacionales. Las conversaciones del Hay Festival Forum tienen entrada libre y aforo limitado.

  • Más de 12 charlas se realizarán en el marco del Hay Festival Forum Medellín 2026. FOTO: Hay Festival
    Más de 12 charlas se realizarán en el marco del Hay Festival Forum Medellín 2026. FOTO: Hay Festival
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El 27 y 28 de enero, el Hay Festival llegará a Medellín con 11 invitados nacionales e internacionales para conversar acerca de literatura, cine, ciencia y política. Más de una docena de actividades se realizarán durante estos dos días en diferentes escenarios culturales de la ciudad.

Luego de su paso por Jericó este 23, 24 y 25 de enero, uno de los eventos culturales más importantes a nivel internacional tendrá como invitados en la capital antioqueña a los escritores españoles Javier Cercas y Santiago Posteguillo, al cubano Leonardo Padura, al divulgador científico mexicano Andrés Cota Hiriart y a la novelista danesa Janne Teller.

Lea aquí: Javier Peña, de Grandes Infelices, cree que con felicidad no hay arte

Juan Esteban Constaín, Laura Franco, Carlos Granés, Javier Peña, Gustavo Rodríguez y Yesenia Valencia también hacen parte de los expertos que participarán en las charlas del Hay Festival Forum.

Esta es la programación completa del evento. Todas las actividades son de entrada libre hasta completar aforo.

Estas son las chalas del Hay Festival Forum 2026 del 27 de enero

04:00 p.m. Encuentro cercano con Carlos Granés y Óscar Agudelo. Casa de la Literatura, San Germán.

04:00 p.m. Encuentro cercano con Gustavo Rodríguez y Daniela Agudelo. Biblioteca La Floresta.

04:30 p.m. Andrés Cota Hiriart en conversación con Andrés Roldán. Sala general de la Biblioteca Pública Piloto (BPP).

05:30 p.m. Leonardo Padura en conversación con Pilar Gutiérrez. Teatro Sura.

06:00 p.m. Andrés Burgos y Yesenia Valencia en conversación con Robinson Meneses. Sala general de la Biblioteca Pública Piloto (BPP).

07:00 p.m. Janne Teller en conversación con Yésica Prado. Teatro Sura.

07:30 p.m. Juan Esteban Constaín en conversación con Juan Luis Mejía. Sala general de la Biblioteca Pública Piloto (BPP).

Le puede interesar: “Vivimos en un tiempo con enorme afán cancelador”: Carlos Granés

Estas son las chalas del Hay Festival Forum 2026 del 28 de enero

03:30 p.m. Encuentro cercano con Leonardo Padura y Esteban Giraldo. Biblioteca Pública Piloto (BPP).

04:30 p.m. Federico Ángel, Franki Franco y Laura Franco en conversación con Rafael Tamayo. Sala general de la Biblioteca Pública Piloto (BPP).

05:45 p.m. Javier Peña en conversación con Amalia Londoño. Plazoleta MAMM.

06:00 p.m. Javier Cercas en conversación con Sara Jaramillo Klinkert. Sala general de la Biblioteca Pública Piloto (BPP).

07:00 p.m. Gustavo Rodríguez en conversación con María José Castaño. Plazoleta MAMM.

07:30 p.m. Santiago Posteguillo en conversación con Santiago Silva. Sala general de la Biblioteca Pública Piloto (BPP).

08:30 p.m. Carlos Granés en conversación con José Manuel Restrepo. Plazoleta MAMM.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo es el Hay Festival Medellín 2026?
El 27 y 28 de enero de 2026.
¿Las actividades tienen costo?
No. Todas son de entrada libre hasta completar aforo.
¿En qué lugares se realiza?
Biblioteca Pública Piloto, Teatro Sura, MAMM, Casa de la Literatura y bibliotecas públicas.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida