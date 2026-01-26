¡No se lo pierda! Esta es la programación completa del Hay Festival Forum Medellín 2026

El 27 y 28 de enero, el Hay Festival llegará a Medellín con 11 invitados nacionales e internacionales para conversar acerca de literatura, cine, ciencia y política. Más de una docena de actividades se realizarán durante estos dos días en diferentes escenarios culturales de la ciudad.

Luego de su paso por Jericó este 23, 24 y 25 de enero, uno de los eventos culturales más importantes a nivel internacional tendrá como invitados en la capital antioqueña a los escritores españoles Javier Cercas y Santiago Posteguillo, al cubano Leonardo Padura, al divulgador científico mexicano Andrés Cota Hiriart y a la novelista danesa Janne Teller.

Lea aquí: Javier Peña, de Grandes Infelices, cree que con felicidad no hay arte

Juan Esteban Constaín, Laura Franco, Carlos Granés, Javier Peña, Gustavo Rodríguez y Yesenia Valencia también hacen parte de los expertos que participarán en las charlas del Hay Festival Forum.

Esta es la programación completa del evento. Todas las actividades son de entrada libre hasta completar aforo.