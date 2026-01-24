Hay Festival de Jericó comenzó con documental sobre la amistad masculina y la migración

En el parque de Jericó, la documentalista Andrea Díaz Cardona, integrante del equipo de BBC Mundo, vio por primera vez en pantalla gigante su documental El viaje extraordinario de Carlos y Alvin, dos amigos ciegos con vidas paralelas. La proyección, a la que asistieron alrededor de ciento cincuenta personas, fue el evento de apertura de la programación nocturna del Hay Festival de Jericó. Luego de los casi veinte minutos de duración de la pieza audiovisual, Andrea conversó con su colega cubano José Carlos Cueto sobre algunos asuntos de la producción.
EL COLOMBIANO conversó con ella mientras en tarima se afinaban los instrumentos para el concierto de Suramérica, el grupo medellinense de música latinoamericana.
En un principio, ella pensó que el documental duraría alrededor de una hora. Sin embargo, la realizadora explicó que la decisión final de realizar una pieza de 18 minutos respondió a su presentación del proyecto en un pitch ante BBC Mundo y a la definición del ángulo narrativo. La duración elegida correspondía al enfoque concreto que se acordó con el medio, distinto a una idea inicial más contemplativa que implicaba otro tipo de producción.