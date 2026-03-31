Los secretos que esconde La Pasión de Cristo, considerada la mejor película religiosa de todos los tiempos

La Semana Santa es un momento ideal para que los católicos tengan la oportunidad de acercarse un poco más a Dios a través de la oración y el descanso. Algunos visitarán a sus seres queridos, mientras que otros preferirán quedarse en casa para disfrutar del entretenimiento que ofrecen películas y series como La Pasión de Cristo, una de las cintas audiovisuales más impactantes y polémicas en la historia del cine.

Esta obra se estrenó en Colombia el 19 de marzo de 2004, bajo la dirección de Mel Gibson, quien fue galardonado en distintos premios como los Satellite Awards y los People’s Choice Awards. El director se entregó de tal manera a esta cinta que incluso aportó de su propio bolsillo 30 millones de dólares para cubrir los costos de rodaje y posproducción en Italia. Sin embargo, al sumar el marketing y la publicidad, el presupuesto total ascendió a 45 millones de dólares, según reveló Celebrity Net Worth.

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Aunque la inversión de esta película independiente fue alta, la recaudación final superó los 612 millones de dólares, reflejando así un éxito en taquilla a nivel mundial. La obra ha sido polémica porque relata de manera cruda y directa la muerte de Jesús de Nazaret, basándose principalmente en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

Ciertos aficionados expresan no poder ver algunas escenas debido al impacto emocional que generan en ellos, como cuando Jesús carga la cruz y es crucificado junto a San Dimas y Gestas, este último interpretado por Francesco Cabras.