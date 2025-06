Bogotá y Medellín intercambian escritores para narrar sus historias

Libro al Viento es un programa de fomento a la lectura creado en 2004 por la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría de Educación, con el apoyo de la Secretaria de Salud de Bogotá.

“La iniciativa surge, en parte, como una respuesta al hecho de que el acceso a la cultura y, en general, a los servicios y equipamientos culturales en Bogotá es bastante desigual: buena parte de la oferta y espacios como librerías, por ejemplo, están ubicados en los sectores más favorecidos. Así pues, Libro al Viento se dirige especialmente –aunque no exclusivamente– a personas que no tienen el poder adquisitivo para comprar libros o que no cuentan con la facilidad para acceder a ellos”, dice en su página web.

Para saber más: Música, teatro y una gran dosis de realidad habrá este fin de semana en Medellín

Su catálogo cuenta con más de 100 libros publicados y está dividido en cuatro colecciones:

Colección Universal (anaranjada), que publica novelas, cuentos, poesías, obras de teatro, entre otros. Allí se encuentran libros como “Carta sobre los ciegos para uso de los que ven” de Denis Diderot (1713-1784), “Bodas de sangre” de Federico García Lorca (1898-1936) y “Guadalupe años sin cuenta” del Teatro La Candelaria.

Colección Capital (morada), que publica obras con temas relacionados con la ciudad de Bogotá tales como “Recetario Santafereño”, “La Gruta Simbólica”, “Versiones del Bogotazo” y “Bogotá Contada”.

Colección Inicial (verde), que incluye títulos clásicos y contemporáneos de literatura infantil como “Cocorobé: cantos y arrullos del Pacífico colombiano”, “Piel de asno y otros cuentos”, los clásicos de Pinocho y las fábulas de Tomás de Iriarte entre otras.

Colección Lateral (azul), donde se publican géneros no canónicos como novela gráfica, caricatura, ilustración, cancioneros, entre otros.

Si quiere consultar el catálogo completo y descargar los libros, entre aquí.