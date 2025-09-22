La Fiesta del Libro revela los libros más vendidos, en el top hay dos escritores paisas

El Principito, la obra maestra de Antoine de Saint-Exupéry, fue el libro más vendido de la 19.ᵃ edición de la Fiesta del Libro y la Cultura, informó la Alcaldía de Medellín. En ese listado también aparecen, en su orden, Los espantos de mamá, de Gilmer Mesa; Mi nombre es Emilia del Valle, de Isabel Allende; Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica; El último secreto, de Dan Brown; Noche negra, de Pilar Quintana y El cielo está vacío, de Sara Jaramillo Klinkert. Siga leyendo: La trilogía del mal, el libro que desentraña el miedo, la violencia y el desamor en la Fiesta del Libro y la Cultura

¿Cuántas personas asistieron y cuánto se vendió en la feria?

En materia de cifras, el evento recibió 550 mil visitas y reportó ventas por encima de los $10 mil millones, con la circulación de 241 mil ejemplares. Estos números superan los alcanzados en 2024 y confirman el crecimiento de la muestra comercial, que reunió a 166 expositores, entre editoriales, librerías, distribuidoras y creadoras de productos literarios ilustrados. El espacio de la editorial invitada, Periférica, fue uno de los más visitados durante los 10 días.

¿Qué invitados internacionales participaron en la Fiesta del Libro?

La programación superó las 3.000 actividades, entre ellas el lanzamiento de 320 libros y las conversaciones con más de 280 invitados. Autores internacionales de la talla de Kim Thuy (Vietnam/Canadá), María Fernanda Ampuero (Ecuador), Agustina Bazterrica y Cecilia Fanti (Argentina), Brenda Navarro y Fabio Morábito (México), Peggy Burns (Estados Unidos) y Jorge Carrión (España) se sumaron a una representación colombiana, que tuvo a Laura Restrepo, Humberto de la Calle, David Betancourt, entre otros autores nacionales. El Jardín Lectura Viva registró 129.584 visitas en sus 44 escenarios. Las comunas que más grupos inscribieron fueron Aranjuez, Popular y Manrique. Por su parte, el programa Adopta a un Autor llevó a 36 instituciones educativas y bibliotecas la presencia de 29 autores internacionales y 7 nacionales.

¿Qué novedades tendrá la Fiesta del Libro 2026?