La Fiesta del Libro revela los libros más vendidos, en el top hay dos escritores paisas

El Principito, la obra maestra de Antoine de Saint-Exupéry, fue el libro más vendido de la 19.ᵃ edición de la Fiesta del Libro y la Cultura, informó la Alcaldía de Medellín. En ese listado también aparecen, en su orden, Los espantos de mamá, de Gilmer Mesa; Mi nombre es Emilia del Valle, de Isabel Allende; Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica; El último secreto, de Dan Brown; Noche negra, de Pilar Quintana y El cielo está vacío, de Sara Jaramillo Klinkert.
