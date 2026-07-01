Este es el evento literario que tendrá 16 horas continuas de programación este fin de semana en Medellín

La agenda de Eventos del Libro 2026 continúa. El próximo encuentro será el 4 y 5 de julio en el Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, donde se llevará a cabo la edición número 18 de la Parada Juvenil de la Lectura. Este es el tercer evento literario del año de Eventos del Libro, el proyecto de la Alcaldía de Medellín que fomenta la lectura y crea espacios de encuentro y convivencia alrededor del libro. Le puede interesar: Almadía es la editorial mexicana invitada especial a la Fiesta del Libro, aquí su historia A diferencia del Festival del Libro Infantil –que tuvo su segunda edición en febrero– y de la Feria Popular Días del Libro –celebrada en mayo–, que se realizan durante una semana o un fin de semana, la Parada tiene la particularidad de ofrecer una programación continua y en horario extendido. En esta ocasión, iniciará a las 2:00 de la tarde y terminará a las 6:00 de la mañana. En este evento, la temática central será Las travesías de la lectura, protagonista de los Eventos del Libro durante todo el año.

Programación e invitados de la Parada Juvenil de la Lectura 2026

La programación del evento literario estará dividida por franjas. Una de ellas es Conversaciones, en la que escritores, lectores y líderes culturales se reúnen alrededor de la palabra. Las actividades de esta sección se realizarán en la Sala Travesías. Allí, a las 7:00 de la noche, el novelista Gilmer Mesa conversará con el lector Sergio Pérez sobre la manera en que se construye la memoria de las ciudades en la literatura.

También está la franja Universidades inquietas, en la que estudiantes de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Pontificia Bolivariana compartirán detalles sobre sus investigaciones en la Sala General. En diversos espacios del Parque Biblioteca habrá actividades de la franja Volver a casa, que celebra la reapertura de este lugar, antes llamado Biblioteca España. Desde mediados de junio fueron reabiertas las cajas 1 y 2 para el disfrute de la comunidad. Entérese: Así será la “nueva Biblioteca España”: recuperarla costó 11 años y $55.000 millones

En la Parada también habrá espacio para la poesía, en el Mirador de la Huerta; se proyectarán cortometrajes y películas en la Cancha de Santo Domingo; el Cuentódromo se realizará en la cancha de la I. E. La Candelaria, y habrá programación artística y musical en la tarima ubicada en el sector La Bola. Además, habrá jornadas de Libros Libres, una iniciativa en la que cada tres horas se entregan libros a los asistentes para que se los lleven de manera gratuita, con el único compromiso de compartirlos posteriormente con otras personas para que también disfruten de su lectura. Esta actividad se realizará en el Mirador Santo Domingo Savio. De la muestra comercial del evento harán parte 17 librerías y tiendas literarias de la ciudad. El cierre será con la Alborada Literaria con canelazo, a las 5:00 de la mañana, para recibir el amanecer acompañados de música y lecturas. El ingreso a las actividades de la Parada Juvenil de la Lectura es gratuito. Si quiere conocer más información sobre la programación puede consultar el sitio web oficial de Eventos del Libro. Para saber más: Ella es Diana Quintero, la bióloga paisa que investiga los hongos funcionales y sus beneficios para la salud

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