Este es el evento literario que tendrá 16 horas continuas de programación este fin de semana en Medellín

La agenda de Eventos del Libro 2026 continúa. El próximo encuentro será el 4 y 5 de julio en el Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, donde se llevará a cabo la edición número 18 de la Parada Juvenil de la Lectura.
Este es el tercer evento literario del año de Eventos del Libro, el proyecto de la Alcaldía de Medellín que fomenta la lectura y crea espacios de encuentro y convivencia alrededor del libro.
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A diferencia del Festival del Libro Infantil –que tuvo su segunda edición en febrero– y de la Feria Popular Días del Libro –celebrada en mayo–, que se realizan durante una semana o un fin de semana, la Parada tiene la particularidad de ofrecer una programación continua y en horario extendido. En esta ocasión, iniciará a las 2:00 de la tarde y terminará a las 6:00 de la mañana.
En este evento, la temática central será Las travesías de la lectura, protagonista de los Eventos del Libro durante todo el año.