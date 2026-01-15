Murió Reymond Durán, cantante de merengue y vocalista de Grupo Sin Frontera

El merengue despide a una de sus voces más apreciadas. La música tropical amaneció de luto tras confirmarse la muerte de Reymond Durán, reconocido cantante dominicano y vocalista del Grupo Sin Frontera, quien falleció luego de enfrentar una dura batalla contra el cáncer de próstata.
Lea también: La magia de Yeison Jiménez: número de su carroza fúnebre cayó por millonaria lotería
Durán, quien venía atravesando serios problemas de salud en el último año, luego de ser diagnosticado con cáncer de próstata etapa cuatro, murió la noche del miércoles 14 de enero, dejando un profundo vacío en el género al que dedicó gran parte de su vida artística. Su fallecimiento ha provocado una oleada de mensajes de condolencia por parte de colegas, seguidores y figuras destacadas del merengue.